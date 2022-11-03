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Российский режисер Качанов: Путин отправит двойника в Китай, сделает операцию по смене пола и станет фрау Мюллер где-то в Баварии

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Путин может прибегнуть к услугам двойника, чтобы тайно скрыться навсегда, предположил Качанов
Путин может прибегнуть к услугам двойника, чтобы тайно скрыться навсегда, предположил Качанов
Фото: EPA

Демонизируя президента России Владимира Путина, люди незаслуженно делают его фигуру более значительной, в то время как Путин – всего лишь проворовавшийся администратор. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал российский режиссер Роман Качанов.

"Понимаете, мы много говорим про Путина. Больше всего для того, чтобы "накачать" Путина, сделали те люди, которые его ругали. Потому что отрицательный пиар – он самый сильный. Как говорят? "Это сатана, это, я не знаю, там, [фюрер нацистской Германии Адольф] Гитлер. Это [основатель и первый великий хан Монгольской империи] Чингисхан", – заметил режиссер.

Повышенным вниманием и подобными сравнениями люди автоматически "повышают уровень" Путина, считает Качанов.

"Он обычный проворовавшийся администратор. Старый. А еще его изначально брали, потому что он не пил и потому что он безмозглый. Все. [Первый президент России Борис] Ельцин его назначил, там... Это не является секретом, это никакая не конспирология", – добавил он.

Качанов убежден, что Путина "просто надо поменять, и все".

"Надо менять. Это позор, это совсем какой-то позорный позор. Более того, это ясно сформулировала украинская сторона, [президент Украины Владимир] Зеленский: поменяйте. Потому что репарации, "выметаться из Украины" и суды – это автоматически произойдет. Все дело тут в том, что нужно поменять администратора. Поменять директора банно-прачечного комбината №5 по отмывке денег", – сказал режиссер.

Качанов считает, что в результате самому Путину "даже лучше будет".

"Двойника отправит в Китай, якобы в бегство, сделает себе какую-нибудь 148-ю пластическую операцию по смене лица и смене пола и переедет – станет какой-нибудь фрау Мюллер где-нибудь в Баварии", – предположил он.

Качанов акцентировал на том, что не только Путину – всем будет хорошо от того, что у власти в РФ появится новый "администратор".

"Такая ситуация, что просто нужно поменять администратора. Я иногда по три администратора меняю за [съемки] кино. Просто берешь его, меняешь, ну, поехала крыша [у человека], просто берешь, меняешь его, у тебя следующий работает, и все", – объяснил режиссер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

О том, что у Путина есть двойники, сообщалось неоднократно. В частности, о существовании как минимум трех "дублеров" президента РФ  рассказал 29 октября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Также Буданов рассказывал о двойниках Путина 2 августа.

По мнению публициста Александра Невзорова, двойниками этих лиц можно назвать условно и на каком-нибудь заседании заменить его не могут. "Они выглядят двойниками на расстоянии 100–150 метров для каких-то официальных мероприятий, когда никого рядом не окажется", – рассказывал Невзоров в апреле.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, Алеся Бацман, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, двойник, власть, Роман Качанов
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