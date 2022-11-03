Российский режисер Качанов: Путин отправит двойника в Китай, сделает операцию по смене пола и станет фрау Мюллер где-то в Баварии

"Понимаете, мы много говорим про Путина. Больше всего для того, чтобы "накачать" Путина, сделали те люди, которые его ругали. Потому что отрицательный пиар – он самый сильный. Как говорят? "Это сатана, это, я не знаю, там, [фюрер нацистской Германии Адольф] Гитлер. Это [основатель и первый великий хан Монгольской империи] Чингисхан", – заметил режиссер.

Повышенным вниманием и подобными сравнениями люди автоматически "повышают уровень" Путина, считает Качанов.

"Он обычный проворовавшийся администратор. Старый. А еще его изначально брали, потому что он не пил и потому что он безмозглый. Все. [Первый президент России Борис] Ельцин его назначил, там... Это не является секретом, это никакая не конспирология", – добавил он.

Качанов убежден, что Путина "просто надо поменять, и все".

"Надо менять. Это позор, это совсем какой-то позорный позор. Более того, это ясно сформулировала украинская сторона, [президент Украины Владимир] Зеленский: поменяйте. Потому что репарации, "выметаться из Украины" и суды – это автоматически произойдет. Все дело тут в том, что нужно поменять администратора. Поменять директора банно-прачечного комбината №5 по отмывке денег", – сказал режиссер.

Качанов считает, что в результате самому Путину "даже лучше будет".

"Двойника отправит в Китай, якобы в бегство, сделает себе какую-нибудь 148-ю пластическую операцию по смене лица и смене пола и переедет – станет какой-нибудь фрау Мюллер где-нибудь в Баварии", – предположил он.

Качанов акцентировал на том, что не только Путину – всем будет хорошо от того, что у власти в РФ появится новый "администратор".

"Такая ситуация, что просто нужно поменять администратора. Я иногда по три администратора меняю за [съемки] кино. Просто берешь его, меняешь, ну, поехала крыша [у человека], просто берешь, меняешь его, у тебя следующий работает, и все", – объяснил режиссер.



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