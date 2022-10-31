У Путина есть как минимум три двойника, их использование стало обычной практикой – Буданов

По мнению Буданова, существует ли еще настоящий Путин (на фото) – это большой вопрос Фото: ЕРА

По словам Буданова, ранее двойников, которые заменяли Путина, обнаруживали "в особых случаях", то теперь это "обычная практика".

Как отметил начальник ГУР, есть "большой вопрос – существует ли еще настоящий Путин?"

"Мы знаем о трех постоянно появляющихся лицах, но сколько их, мы не знаем. Они все делали пластические операции, чтобы быть похожими. Единственное, что их выдает, это рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека", – сказал Буданов.