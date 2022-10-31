У Путина есть как минимум три двойника, их использование стало обычной практикой – Буданов

По словам Буданова, ранее двойников, которые заменяли Путина, обнаруживали "в особых случаях", то теперь это "обычная практика".
Как отметил начальник ГУР, есть "большой вопрос – существует ли еще настоящий Путин?"
"Мы знаем о трех постоянно появляющихся лицах, но сколько их, мы не знаем. Они все делали пластические операции, чтобы быть похожими. Единственное, что их выдает, это рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека", – сказал Буданов.
Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.
О том, что у Путина есть двойники, сообщалось неоднократно. В частности, Буданов рассказывал о их существовании в 2 августа.
По мнению публициста Александра Невзорова, двойниками этих лиц можно назвать условно и на каком-нибудь заседании заменить его не могут. "Они выглядят двойниками на расстоянии 100–150 метров для каких-то официальных мероприятий, когда никого рядом не окажется", – рассказывал Невзоров в апреле.