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У Путина есть как минимум три двойника, их использование стало обычной практикой – Буданов

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По мнению Буданова, существует ли еще настоящий Путин (на фото) это большой вопрос
По мнению Буданова, существует ли еще настоящий Путин (на фото) – это большой вопрос
Фото: ЕРА

Украинской разведке известно как минимум о трех двойниках президента России Владимира Путина. Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью Daily Mail, вышедшем 29 октября, цитаты приводит также пресс-служба ГУР.

По словам Буданова, ранее двойников, которые заменяли Путина, обнаруживали "в особых случаях", то теперь это "обычная практика".

Как отметил начальник ГУР, есть "большой вопрос – существует ли еще настоящий Путин?"

"Мы знаем о трех постоянно появляющихся лицах, но сколько их, мы не знаем. Они все делали пластические операции, чтобы быть похожими. Единственное, что их выдает, это рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека", – сказал Буданов.

Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

О том, что у Путина есть двойники, сообщалось неоднократно. В частности, Буданов рассказывал о их существовании в 2 августа.

По мнению публициста Александра Невзорова, двойниками этих лиц можно назвать условно и на каком-нибудь заседании заменить его не могут. "Они выглядят двойниками на расстоянии 100–150 метров для каких-то официальных мероприятий, когда никого рядом не окажется", – рассказывал Невзоров в апреле.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, разведка, двойник, операция, Кирилл Буданов
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