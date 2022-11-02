Шустер пояснил, почему у Путина руки с синими вздувшимися венами

Бацман спросила у Шустера как у человека, имеющего медицинское образование, о чем может говорить то, что у Путина "какая-то странная рука: синяя, в жилах, вздутая".

"Ну, смотрите. Это можно трактовать по-разному. Может, он получает... Я хотел сказать "много инфузий", но это не совсем так. Потому что для инфузий есть две руки. Ну, наверное, что-то там есть в периферийной нервной системе. Я не знаю. Люди говорят, "Паркинсон". Может, "Паркинсон"", – ответил Шустер.

Он вспомнил встречу Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в конце апреля, на видео которой Путин все время держался за стол.

"Я как-то не понимал: он держится за стол, потому что у него "Паркинсон", или он держится за стол, потому что не хочет дать в морду Шойгу. Тут у меня не совсем было все очевидно. Люди говорят об эндокринных заболеваниях, о раковом заболевании, об очень мощных препаратах, которые он принимает. Все это может быть. Но вы понимаете, как бы тут сказать?.. Я гуманист до определенной черты. Меня здоровье Путина вообще не интересует. Вот вообще", – сказал Шустер.

Шустер: Россия должна своему народу на "Первом канале" показать, что она натворила в Украине, и попросить прощения. Это не исключает репараций и всего остального. Полный текст интервью

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