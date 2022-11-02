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Шустер пояснил, почему у Путина руки с синими вздувшимися венами

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На видео и фото выступления Путина на Валдайском форуме видны вздувшиеся жилы и пятна на руке
На видео и фото выступления Путина на Валдайском форуме видны вздувшиеся жилы и пятна на руке
Фото: EPA

Фотографии рук со вздувшимися венами президента РФ Владимира Путина, который в конце октября принял участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай", можно трактовать по-разному, считает телеведущий Савик Шустер. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Бацман спросила у Шустера как у человека, имеющего медицинское образование, о чем может говорить то, что у Путина "какая-то странная рука: синяя, в жилах, вздутая".

"Ну, смотрите. Это можно трактовать по-разному. Может, он получает... Я хотел сказать "много инфузий", но это не совсем так. Потому что для инфузий есть две руки. Ну, наверное, что-то там есть в периферийной нервной системе. Я не знаю. Люди говорят, "Паркинсон". Может, "Паркинсон"", – ответил Шустер.

Он вспомнил встречу Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в конце апреля, на видео которой Путин все время держался за стол.

"Я как-то не понимал: он держится за стол, потому что у него "Паркинсон", или он держится за стол, потому что не хочет дать в морду Шойгу. Тут у меня не совсем было все очевидно. Люди говорят об эндокринных заболеваниях, о раковом заболевании, об очень мощных препаратах, которые он принимает. Все это может быть. Но вы понимаете, как бы тут сказать?.. Я гуманист до определенной черты. Меня здоровье Путина вообще не интересует. Вот вообще", – сказал Шустер.

Шустер: Россия должна своему народу на "Первом канале" показать, что она натворила в Украине, и попросить прощения. Это не исключает репараций и всего остального. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщал, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.

В сентябре 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.

В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.

12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.

По данным украинской разведки, в ближайшем окружении Путина паникуют по поводу его здоровья и решений, которые он принимает.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Савик Шустер, здоровье, болезнь
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