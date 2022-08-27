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ГУР Минобороны Украины о здоровье Путина: Больной человек по трем направлениям

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Путин находится при власти в РФ более 20 лет
Путин находится при власти в РФ более 20 лет
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин болен, в том числе физически, и полагать, что его здоровье будет влиять на ход войны РФ против Украины, – ложно. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина", которое вышло 27 августа.

"Больной человек по трем направлениям: морально, шизофреник и физически также больной. Что возьмет верх первым – увидим", – сказал он.

На вопрос. есть ли признаки того, что физическое здоровье Путина ухудшается, Скибицкий ответил, что эту информацию скрывают.

"Состояние его здоровья сложное. Но он будет воевать до конца своих дней. Он не остановится и не откажется. Думать, что его здоровье будет влиять на ход войны, – ложно. У него одна цель, и он ее озвучил: "Петр I воевал 21 год, значит, и я буду столько же воевать, и буду воевать до тех пор, пока не сделаю то, о чем я мечтаю". Во всех его программных статьях, которые он писал, изложено, какое у него мировоззрение", – сказал представитель ГУР.

Контекст:

В последние годы СМИ много писали об ухудшении здоровья находящегося при власти в РФ более 20 лет Путина.

Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.

В сентября 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии".

В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.

В мае многие западные СМИ написали, что у Путина рак. Американское издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, уточнило, что у президента РФ рак крови. Американский журнал Newsweek, цитируя данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.

При этом в Кремле утверждают, что у Путина со здоровьем "все нормально".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Путин, здоровье, разведка, война России против Украины, Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны Украины
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