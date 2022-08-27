ГУР Минобороны Украины о здоровье Путина: Больной человек по трем направлениям

"Больной человек по трем направлениям: морально, шизофреник и физически также больной. Что возьмет верх первым – увидим", – сказал он.

На вопрос. есть ли признаки того, что физическое здоровье Путина ухудшается, Скибицкий ответил, что эту информацию скрывают.

"Состояние его здоровья сложное. Но он будет воевать до конца своих дней. Он не остановится и не откажется. Думать, что его здоровье будет влиять на ход войны, – ложно. У него одна цель, и он ее озвучил: "Петр I воевал 21 год, значит, и я буду столько же воевать, и буду воевать до тех пор, пока не сделаю то, о чем я мечтаю". Во всех его программных статьях, которые он писал, изложено, какое у него мировоззрение", – сказал представитель ГУР.