Шустер: Залужный не может, к сожалению, совершить переворот в России. Он может просто взять Москву

"Заговор – это же целая организация. Потом немедленно ключевые посты должны быть заняты людьми, которые в общем-то надежные, которые за этим заговором стоят. Власть не может ни секунды управления, все должно идти, как по часам. В России вообще никогда ничего по часам не происходит. Заговор – это серьезнейшая вещь. Меня удивляет другое – что в России нет декабристов. Путин заставляет офицеров своих порочить понятие русского офицера. Он реально унижает их. И нет русских офицеров, которые восстают против этого", – отметил Шустер.

Он подчеркнул, что не верит в вероятность дворцового переворота в Кремле.

"Все это очень-очень сложно. Это должно родиться в голове или в двух головах, или в трех какого-нибудь большого военного командующего. Вы мне назовите большого военно командующего в России сегодня. Я их не вижу. Вот из тех, кого мы знаем... [Командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей] Суровикин – это что, командующий генерал что ли? Генерал Залужный не может, к сожалению, совершить переворот в России. Он может просто взять Москву. Это вопрос другой. Я вот в перевороты, заговоры дворцовые не сильно верю. Но даже если он и произойдет, все равно, с моей точки зрения, в лучшую сторону ничего не изменится", – сказал Шустер.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube