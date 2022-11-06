ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Залужный не может, к сожалению, совершить переворот в России. Он может просто взять Москву

 
|
Шустер: Путин заставляет русских офицеров порочить себя, и они не восстают
Шустер: Путин заставляет русских офицеров порочить себя, и они не восстают
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В России нет командующего такого уровня как главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил телеведущий Савик Шустер.

"Заговор – это же целая организация. Потом немедленно ключевые посты должны быть заняты людьми, которые в общем-то надежные, которые за этим заговором стоят. Власть не может ни секунды управления, все должно идти, как по часам. В России вообще никогда ничего по часам не происходит. Заговор – это серьезнейшая вещь. Меня удивляет другое – что в России нет декабристов. Путин заставляет офицеров своих порочить понятие русского офицера. Он реально унижает их. И нет русских офицеров, которые восстают против этого", – отметил Шустер.

Он подчеркнул, что не верит в вероятность дворцового переворота в Кремле.

"Все это очень-очень сложно. Это должно родиться в голове или в двух головах, или в трех какого-нибудь большого военного командующего. Вы мне назовите большого военно командующего в России сегодня. Я их не вижу. Вот из тех, кого мы знаем... [Командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей] Суровикин – это что, командующий генерал что ли? Генерал Залужный не может, к сожалению, совершить переворот в России. Он может просто взять Москву. Это вопрос другой. Я вот в перевороты, заговоры дворцовые не сильно верю. Но даже если он и произойдет, все равно, с моей точки зрения, в лучшую сторону ничего не изменится", – сказал Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Суровикина командующим войсками в Украине в начале октября. До этого тот три месяца командовал южной группировкой армии РФ в Украине. Суровикин принимал участие во Второй чеченской войне и военной операции в Сирии. С 2017 года он возглавлял воздушно-космические силы РФ. 

После назначения Суровикина российские оккупанты усилили обстрелы энергетической инфраструктуры и гражданских объектов Украины. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что подобный стиль ведения боевых действий характерен для Суровикина.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Савик Шустер, война, Москва, Кремль, Алеся Бацман, страна-агрессор, государственный переворот, война России против Украины, интервью, власть, Сергей Суровикин, Валерий Залужный, русские
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты для меня особенная девочка". 41-летняя Тоня Матвиенко показала, как выглядела 24 года назад, когда впервые стала матерью
"Ты для меня особенная девочка". 41-летняя Тоня Матвиенко показала, как выглядела 24 года назад, когда впервые стала матерью
"Я не плачу, мой герой, ангел, навсегда мой жених". Парамедик Пташка посвятила видео любимому человеку, который погиб на войне
"Я не плачу, мой герой, ангел, навсегда мой жених". Парамедик Пташка посвятила видео любимому человеку, который погиб на войне
"Позитив не вымахивается, не рассказывает, что заочно записался в ТрО". Козловский высказался о коллегах из шоу-бизнеса
"Позитив не вымахивается, не рассказывает, что заочно записался в ТрО". Козловский высказался о коллегах из шоу-бизнеса
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства
Бацман во время благотворительного онлайн-марафона Поляковой рассказала, когда Украина победит РФ
Бацман во время благотворительного онлайн-марафона Поляковой рассказала, когда Украина победит РФ
Данилко продал на аукционе Rolls-Royce Фредди Меркьюри за 11 млн грн. Деньги пойдут на строительство реабилитационного центра в Украине
Данилко продал на аукционе Rolls-Royce Фредди Меркьюри за 11 млн грн. Деньги пойдут на строительство реабилитационного центра в Украине
"Это целый пикап для армии". Писатель Андрей Любка продал за €5 тыс. 200 журналов Time с изображением Залужного в поддержку ВСУ
"Это целый пикап для армии". Писатель Андрей Любка продал за €5 тыс. 200 журналов Time с изображением Залужного в поддержку ВСУ
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери
"С именем Верка мне пророчили профессию стрелочницы". Вера Брежнева вспомнила, как была студенткой и рассчитывала тормозной путь локомотива
"С именем Верка мне пророчили профессию стрелочницы". Вера Брежнева вспомнила, как была студенткой и рассчитывала тормозной путь локомотива
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать
Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня
Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление (86416)
2
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери (84866)
3
"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства (46613)
4
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства (42452)
5
"И пальто, и модель супер, особенно грудь пышная". В сети обсуждают Мейхер, которая покружилась перед камерой (41134)
6
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев (35129)
7
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой (34786)
8
"Максимальный депресняк". Вторая жена Остапчука после новостей о разводе рассказала, чем теперь занимается (33987)
 
 
 
 