ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Миру надо понять, что без военного решения не будет никакого мира с Россией

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Шустер: Европе ради самосохранения придется сталкиваться с РФ
Шустер: Европе ради самосохранения придется сталкиваться с РФ
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Россия не собирается прекращать геноцид в Украине, поэтому меры к ней должны быть жестокие. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил телеведущий Савик Шустер.

"Это мое личное мнение, но, если я бы был европейским политиком, я бы к этому подходил очень резко. Потому что то, что делает Россия в Украине, с моей точки зрения, – это абсолютно классический геноцид. Намеренное уничтожение нации и государства – это и есть геноцид. Никто его пока не собирается прекращать со стороны агрессора. Поэтому меры должны быть жестокие. Человеческие обращения, политические обращения, дипломатический язык, политкорректность – это все ушло. Рано или поздно Европе ради самосохранения, не ради Украины, придется все равно сталкиваться с Россией. И лучше раньше, чем позже", – сказал Шустер.

По его словам, закрыть небо над Украиной уже недостаточно.

"Это уже проблема закрытия границы Украины, выталкивания всех российских войск с территории Украины. И чем быстрее это будет сделано, тем меньше повлияет катастрофа беженцев на все европейские страны. Надо, наконец, понять, что без военного решения не будет никакого мира с Россией. Не будет. Надо военным путем сейчас выкинуть Россию с территории Украины, обеспечить Украине безопасность. То есть ракеты сюда не должны прилетать. А если прилетают, наказание должно быть соответствующим. Надо закрывать небо. Сейчас уже надо, иначе нас всех ждет катастрофа масштабов, которые мы предсказать сейчас не можем", – подчеркнул собеседник.

Он убежден, что Запад должен действовать более решительно ради собственной безопасности.

"С точки зрения самообороны, я думаю, надо принимать самые резкие меры. И это надо делать сейчас. Все видят, на что российская армия способна. Может быть, Запад в этом смысле успокоился и считает, что его территории ничего не угрожает, но я опять-таки возвращаюсь – угрожает социальный кризис, который приведет к политическому кризису, и мы получим в Европе абсолютно авторитарные правительства. Мы получим не одного Орбана, а 27. И Европа изменится. Мы превратимся опять в племена, которые враждуют между собой", – отметил Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился – в апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории УкраиныПостепенное продвижение ВСУ продолжается.

В ходе российской агрессии против Украины в мире возникли продовольственный кризис и кризис с беженцами.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Савик Шустер, армия, война, военные, беженцы, геноцид, Алеся Бацман, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, интервью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это целый пикап для армии". Писатель Андрей Любка продал за €5 тыс. 200 журналов Time с изображением Залужного в поддержку ВСУ
"Это целый пикап для армии". Писатель Андрей Любка продал за €5 тыс. 200 журналов Time с изображением Залужного в поддержку ВСУ
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери
"С именем Верка мне пророчили профессию стрелочницы". Вера Брежнева вспомнила, как была студенткой и рассчитывала тормозной путь локомотива
"С именем Верка мне пророчили профессию стрелочницы". Вера Брежнева вспомнила, как была студенткой и рассчитывала тормозной путь локомотива
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать
Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня
Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
Певица Приходько назвала Потапа своим главным разочарованием
Певица Приходько назвала Потапа своим главным разочарованием
"Безупречная красота". 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
"Безупречная красота". 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
Жена Усика показала его объятия с сыном. Фото
Жена Усика показала его объятия с сыном. Фото
64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
Гордон стал гостем благотворительного онлайн-марафона Поляковой для сбора 1 млн грн на закупку бионических протезов
Гордон стал гостем благотворительного онлайн-марафона Поляковой для сбора 1 млн грн на закупку бионических протезов
"Такое ощущение, что все это было в другой жизни". Гребенщиков показал снимок со свадьбы 35-летней давности
"Такое ощущение, что все это было в другой жизни". Гребенщиков показал снимок со свадьбы 35-летней давности
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление (72279)
2
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео (52296)
3
"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства (44758)
4
"И пальто, и модель супер, особенно грудь пышная". В сети обсуждают Мейхер, которая покружилась перед камерой (36906)
5
"Максимальный депресняк". Вторая жена Остапчука после новостей о разводе рассказала, чем теперь занимается (32558)
6
"Решил сходить посмотреть, нет ли в Европе голода". Невзоров в супермаркете посмеялся над ложью российских СМИ (30457)
7
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было (30001)
8
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой (25312)
 
 
 
 