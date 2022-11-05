Шустер: Миру надо понять, что без военного решения не будет никакого мира с Россией

"Это мое личное мнение, но, если я бы был европейским политиком, я бы к этому подходил очень резко. Потому что то, что делает Россия в Украине, с моей точки зрения, – это абсолютно классический геноцид. Намеренное уничтожение нации и государства – это и есть геноцид. Никто его пока не собирается прекращать со стороны агрессора. Поэтому меры должны быть жестокие. Человеческие обращения, политические обращения, дипломатический язык, политкорректность – это все ушло. Рано или поздно Европе ради самосохранения, не ради Украины, придется все равно сталкиваться с Россией. И лучше раньше, чем позже", – сказал Шустер.

По его словам, закрыть небо над Украиной уже недостаточно.

"Это уже проблема закрытия границы Украины, выталкивания всех российских войск с территории Украины. И чем быстрее это будет сделано, тем меньше повлияет катастрофа беженцев на все европейские страны. Надо, наконец, понять, что без военного решения не будет никакого мира с Россией. Не будет. Надо военным путем сейчас выкинуть Россию с территории Украины, обеспечить Украине безопасность. То есть ракеты сюда не должны прилетать. А если прилетают, наказание должно быть соответствующим. Надо закрывать небо. Сейчас уже надо, иначе нас всех ждет катастрофа масштабов, которые мы предсказать сейчас не можем", – подчеркнул собеседник.

Он убежден, что Запад должен действовать более решительно ради собственной безопасности.

"С точки зрения самообороны, я думаю, надо принимать самые резкие меры. И это надо делать сейчас. Все видят, на что российская армия способна. Может быть, Запад в этом смысле успокоился и считает, что его территории ничего не угрожает, но я опять-таки возвращаюсь – угрожает социальный кризис, который приведет к политическому кризису, и мы получим в Европе абсолютно авторитарные правительства. Мы получим не одного Орбана, а 27. И Европа изменится. Мы превратимся опять в племена, которые враждуют между собой", – отметил Шустер.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube