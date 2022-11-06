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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Киборг" Костенко: Если военная удача будет на нашей стороне, думаю, до конца года мы сможем освободить Херсон

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Костенко: До конца года это нормальный срок, чтобы этот вопрос решить
Костенко: До конца года – это нормальный срок, чтобы этот вопрос решить
Фото: Роман Костенко / Facebook

Освобождение Херсона от российских оккупантов зависит от многих факторов, рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман нардеп от партии "Голос", который сейчас обороняет Украину на юге, "киборг" Роман Костенко.

"Я хочу и многие хотят это сделать, но есть много сопутствующих факторов", – сказал он в ответ на вопрос, можно ли освободить Херсон до конца года. – Многое на это влияет. Во-первых – резервы, во-вторых – подготовленные войска, в-третьих – силы противника, которые нужно оценивать. Тут сейчас стоят пока самые боеспособные войска РФ, это воздушно-десантные войска".

Также влияет на процесс освобождения города то, как Вооруженным силам удастся обрубить логистику оккупантов, добавил Костенко, отметив, что "мы сейчас постепенно делаем это, но полностью еще не смогли".

"Если все будет складываться в нашу пользу, если мы сможем поставить нормальное количество войск, подтянуть резервы, если погода будет такой, что мы сможем вести боевые действия и танки будут иметь проходимость (потому что это очень важно), если не будет постоянных дождей и смогут летать наши дроны. Потому что кто-то думает: "А, ну дрон летит. Или не летит" – это очень важно, когда мы видим, а не просто так расходуем боеприпасы, которых у нас, к сожалению, мало. Если все эти факторы нормально наши командиры смогут организовать, если военная удача будет на нашей стороне, я думаю, мы сможем. Это нормальный срок – до конца года, чтобы этот вопрос решить. Но для этого нужно что-то делать, нельзя просто ждать, что противник уйдет на левый берег [Днепра]" – добавил Костенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Это может быть провокацией россиян, которые активно создают видимость отступления из областного центра, а сами готовятся к уличным боям, считает глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". По выражению президента Владимира Зеленского, Россия делает из Херсонской области "зону без цивилизации", "зону отчуждения".

Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧСархивные документыоборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Херсон, Алеся Бацман, ВСУ, наступление, война России против Украины, Роман Костенко, российские оккупанты
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