"Киборг" Костенко: Если военная удача будет на нашей стороне, думаю, до конца года мы сможем освободить Херсон

"Я хочу и многие хотят это сделать, но есть много сопутствующих факторов", – сказал он в ответ на вопрос, можно ли освободить Херсон до конца года. – Многое на это влияет. Во-первых – резервы, во-вторых – подготовленные войска, в-третьих – силы противника, которые нужно оценивать. Тут сейчас стоят пока самые боеспособные войска РФ, это воздушно-десантные войска".

Также влияет на процесс освобождения города то, как Вооруженным силам удастся обрубить логистику оккупантов, добавил Костенко, отметив, что "мы сейчас постепенно делаем это, но полностью еще не смогли".

"Если все будет складываться в нашу пользу, если мы сможем поставить нормальное количество войск, подтянуть резервы, если погода будет такой, что мы сможем вести боевые действия и танки будут иметь проходимость (потому что это очень важно), если не будет постоянных дождей и смогут летать наши дроны. Потому что кто-то думает: "А, ну дрон летит. Или не летит" – это очень важно, когда мы видим, а не просто так расходуем боеприпасы, которых у нас, к сожалению, мало. Если все эти факторы нормально наши командиры смогут организовать, если военная удача будет на нашей стороне, я думаю, мы сможем. Это нормальный срок – до конца года, чтобы этот вопрос решить. Но для этого нужно что-то делать, нельзя просто ждать, что противник уйдет на левый берег [Днепра]" – добавил Костенко.

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