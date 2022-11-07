"Скоро будем отсюда сваливать". Боевик "ЛДНР" в перехвате ГУР рассказал, как россияне "больше сдают, чем удерживают" Херсон

"Думаю, отсюда будем скоро сваливать... Походу, россияне будут сдавать это все дело", – сказал он.
На вопрос, "не забудут ли" их россияне, он ответил: "Это хрен его знает".
"Сегодня мы боекомплект палили... Стреляло, сверкало так, что я тебе передать не могу. Там боекомплект взрывают они, палят тоже – короче, уничтожают боеприпасы", – рассказал боевик.
Он также пожаловался, что приходится отходить с собственных позиций.
"Вот объясни мне логику: сдавать 60 км, а потом пробовать выбивать их отсюда. И так 100 км сдали, даже 150 км. И еще 60 км сдадут", – спросил террорист.
На это его собеседница озвучила заявления оккупантов – по ее словам, "россияне говорят, что надо удержать Херсон по-любому".
На это боевик ответил, что "они его больше сдают, чем удерживают".
Он также рассказал, что означает "находиться в группе зачистки": "Зачистка – это ты заходишь в деревню, начинаешь заходить в дом. Нашел человека – убил, нашел – убил… Либо тебя убили".
29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава украинской военной разведки Кирилл Буданов объяснил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.
В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". По выражению президента Владимира Зеленского, Россия делает из Херсонской области "зону без цивилизации", "зону отчуждения".
Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, архивные документы, оборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи, технику ГСЧС и другую городскую технику.