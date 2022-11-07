"Скоро будем отсюда сваливать". Боевик "ЛДНР" в перехвате ГУР рассказал, как россияне "больше сдают, чем удерживают" Херсон

Оккупанты и боевики жгут свои боеприпасы и сдают позиции, рассказал один из террористов Фото: EPA

"Думаю, отсюда будем скоро сваливать... Походу, россияне будут сдавать это все дело", – сказал он.

На вопрос, "не забудут ли" их россияне, он ответил: "Это хрен его знает".

"Сегодня мы боекомплект палили... Стреляло, сверкало так, что я тебе передать не могу. Там боекомплект взрывают они, палят тоже – короче, уничтожают боеприпасы", – рассказал боевик.

Он также пожаловался, что приходится отходить с собственных позиций.

"Вот объясни мне логику: сдавать 60 км, а потом пробовать выбивать их отсюда. И так 100 км сдали, даже 150 км. И еще 60 км сдадут", – спросил террорист.

На это его собеседница озвучила заявления оккупантов – по ее словам, "россияне говорят, что надо удержать Херсон по-любому".

На это боевик ответил, что "они его больше сдают, чем удерживают".

Он также рассказал, что означает "находиться в группе зачистки": "Зачистка – это ты заходишь в деревню, начинаешь заходить в дом. Нашел человека – убил, нашел – убил… Либо тебя убили".