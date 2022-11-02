"Быстрее с голоду сдохнешь, чем тебя убьют". Оккупант рассказал, как военных РФ обманули с выплатами — перехват ГУР

Военный рассказал, что украинские защитники берут их в кольцо. Их обстреливают в том числе с вертолетов, у россиян много погибших. Друг спрашивает его, нормально ли их кормят.

"Да ну на х...й, раз в трое суток. Воду из луж пьем, дождь собираем. И Путин говорил, мобилизованным по 190 тыс. будут платить. Пацанам вон по 2, по 4 тыс. приходит на карту, прикинь. Если за 4 тыс. вот так воевать, я военкому пойду ...бало набью... Быстрее с голоду сдохнешь, чем тебя убьют", – говорит он.