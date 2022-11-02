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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Быстрее с голоду сдохнешь, чем тебя убьют". Оккупант рассказал, как военных РФ обманули с выплатами — перехват ГУР

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Российские военные жалуются на тяжелые обстрелы и скудное питание
Российские военные жалуются на тяжелые обстрелы и скудное питание
Фото: EPA

Военный из России, который воюет на территории Украины, рассказал другу о низких выплатах и отсутствии даже воды. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

Военный рассказал, что украинские защитники берут их в кольцо. Их обстреливают в том числе с вертолетов, у россиян много погибших. Друг спрашивает его, нормально ли их кормят.

"Да ну на х...й, раз в трое суток. Воду из луж пьем, дождь собираем. И Путин говорил, мобилизованным по 190 тыс. будут платить. Пацанам вон по 2, по 4 тыс. приходит на карту, прикинь. Если за 4 тыс. вот так воевать, я военкому пойду ...бало набью... Быстрее с голоду сдохнешь, чем тебя убьют", – говорит он.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/4436582299800115/

Контекст:

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 2 ноября, с начала полномасштабного вторжения России украинские военные уничтожили приблизительно 73 270 оккупантов.

Теги: война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские военные, российские оккупанты
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