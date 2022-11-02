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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заминировали заповедник в Харьковской области, где разводили исчезающий вид антилоп – СМИ

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Cайгаки в природе находятся под угрозой исчезновения
Cайгаки в природе находятся под угрозой исчезновения
Фото: Ольхова Балка / Facebook

Территория парка дикой природы "Ольховая балка" в Дергачевской общине Харьковской области, вероятно, заминирована, поэтому возможности проверить, как животные пережили оккупацию, у смотрителей нет. Об этом Общественному рассказал директор питомника парка Олег Грищенко.

По его словам, до 24 февраля в парке находились больше 60 животных: 54 муфлона, восемь сайгаков, на реабилитации были три косули и два барсука.

"Мы не знаем ничего, потому что там мины, туда никак не зайти. Когда нам разрешат, непонятно. Там стояли российские войска, это мы точно знаем. В феврале наш сотрудник убежал, потому что там стояли российские танки, БТР, больше туда он не смог попасть", – рассказал зоолог.

В парке зоологи занимались научной работой, реабилитацией раненых животных и воспроизведением популяции сайгаков, Международный союз охраны дикой природы относит их к животным, находящимся под угрозой исчезновения

"Я думаю, что животные могли погибнуть. Хочется надеяться, что российские солдаты открыли ворота и выпустить животных, но… Там россияне стояли там долго", – добавил Грищенко.

Теги: оккупация, Харьковская область, защита животных, война России против Украины, ущерб, российские оккупанты, Дергачи
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