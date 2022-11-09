Шойгу приказал начать отвод войск оккупантов из Херсона и правого берега Херсонской области

Видеозапись доклада в Telegram опубликовали "РИА Новости".

Суровикин свой доклад начал с утверждений о якобы успехах российской оккупантов на херсонском направлении. Но позже отметил, что целесообразно организовать оборону "по барьерному рубежу реки Днепр".

"Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение, в то же время мы сохраним самое главное – жизни наших военнослужащих, и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе – бесперспективно, – сказал Суровикин Шойгу.

Командующий объединенной группировкой российских войск добавил, что таким образом также высвободится часть сил и средств для их дальнейшей переброски на другие направления фронта.

"Согласен... Приступайте к отводу войск", – ответил Шойгу.

По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

"Медуза" сообщала 7 ноября, что в Кремле подготовили для российской пропаганды методички, как объяснять россиянам вероятное отступление из захваченного Херсона.

По данным СМИ, в одной из методичек пропагандистам рекомендуют говорить, что херсонское направление "самое сложное для российской армии на текущем этапе" войны, а Украине якобы жизненно необходимо продемонстрировать боеспособность сил обороны (их там называют "террористическими формированиями"), чтобы "просить новую помощь Запада".

Армия страны-агрессора в этом документе представлена как сила, которая "стремится сохранить жизни мирных жителей и личного состава".

Также в этой методичке в качестве одной из причин отступления указано, что Украина "и НАТО бросили все силы" на херсонское направление и это грозит "огромным кровопролитием".

"Противник хочет, чтобы Херсон стал ловушкой для России, полем битвы с десятком тысяч жертв. ВСУ планируют устроить теракт, разрушив Каховскую ГЭС. Подрыв ГЭС может стать "ловушкой" для наших бойцов. В этом случае будут затоплены населенные пункты с мирными жителями, наши военные окажутся в котле и даже не смогут принять бой – их просто смоет", – рассуждают авторы методички.

Однако президент Украины Владимир Зеленский и украинская разведка сообщали, что именно российские оккупанты заминировали Каховскую ГЭС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)