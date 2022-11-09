"По всем деревьям висели россияне". В Херсонской области попали в кафе, где обедали оккупанты – депутат

По его словам, местные жители рассказали, что такого еще не видели.

"Как раз в обед туда прилетело. Как говорят местные из Зеленовки, такого они еще не видели. По всем деревьям висели россияне", – отметил Хлань.

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Контекст:

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". По выражению президента Владимира Зеленского, Россия делает из Херсонской области "зону без цивилизации", "зону отчуждения".

Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧС, архивные документы, оборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.

6 ноября первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что около 10 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества и водоснабжения. По его словам, повреждена высоковольтная линия электропередач.