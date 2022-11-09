ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"По всем деревьям висели россияне". В Херсонской области попали в кафе, где обедали оккупанты – депутат

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля
Фото: EPA

В поселке Зеленовка Херсонской области прилетело в кафе "Фариз", где обедали и неподалеку окопались российские оккупанты. Об этом 9 ноября в интервью "Радио НВ" заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

По его словам, местные жители рассказали, что такого еще не видели.

"Как раз в обед туда прилетело. Как говорят местные из Зеленовки, такого они еще не видели. По всем деревьям висели россияне", – отметил Хлань.

ВИДЕО
Видео: Радіо НВ / YouTube
Контекст:

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". По выражению президента Владимира Зеленского, Россия делает из Херсонской области "зону без цивилизации", "зону отчуждения".

Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧС, архивные документыоборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.

6 ноября первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что около 10 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества и водоснабжения. По его словам, повреждена высоковольтная линия электропередач.

Теги: Россия, Украина, война, Херсонская область, война России против Украины, деревья, кафе, российские оккупанты, Сергей Хлань, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ведущий, чей дом разрушили оккупанты, расплакался в прямом эфире во время всеукраинского радиодиктанта. Видео
  Ведущий, чей дом разрушили оккупанты, расплакался в прямом эфире во время всеукраинского радиодиктанта. Видео
"Она становится все сексуальнее и сексуальнее!" 73-летняя Вера Вонг вышла в свет в мини и чулках
"Она становится все сексуальнее и сексуальнее!" 73-летняя Вера Вонг вышла в свет в мини и чулках
  "Едва вздрогнул". Короля Великобритании Чарльза III забросали яйцами. Видео
  "Едва вздрогнул". Короля Великобритании Чарльза III забросали яйцами. Видео
Жена Арестовича о его президентских амбициях: Когда мы с ним встретились, он сказал: "Я буду президентом"
Жена Арестовича о его президентских амбициях: Когда мы с ним встретились, он сказал: "Я буду президентом"
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в носках понежилась на солнце. Видео
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в носках понежилась на солнце. Видео
Любка о всеукраинском радиодиктанте: Это так правильно, вовремя, трогательно и щемяще. Так и боремся за свой дом. Стоим!
Любка о всеукраинском радиодиктанте: Это так правильно, вовремя, трогательно и щемяще. Так и боремся за свой дом. Стоим!
Макаревич высказался о "человеке, который раздражает"
Макаревич высказался о "человеке, который раздражает"
"Все это очень жалко выглядит". 46-летняя Волочкова показала застолье и свою именную лепешку
"Все это очень жалко выглядит". 46-летняя Волочкова показала застолье и свою именную лепешку
"Начинкой конфет "Путин" могут быть только опарыши и козявки мертвого клоуна". Невзоров высмеял конфеты в честь 70-летнего президента РФ
"Начинкой конфет "Путин" могут быть только опарыши и козявки мертвого клоуна". Невзоров высмеял конфеты в честь 70-летнего президента РФ
"Ой-ой-ой! Концентрация тестостерона зашкаливает". Цимбалюк и Суровцев засветили накачанные торсы перед камерой
"Ой-ой-ой! Концентрация тестостерона зашкаливает". Цимбалюк и Суровцев засветили накачанные торсы перед камерой
Киркоров прямо на концерте отхлестал зрителя букетом по лицу
Киркоров прямо на концерте отхлестал зрителя букетом по лицу
"Какая красивая поза!" 64-летняя Стоун снялась в прозрачном платье
"Какая красивая поза!" 64-летняя Стоун снялась в прозрачном платье
"Меня не взяли". 38-летний Слава Демин заявил, что проходил кастинг на шоу "Холостячка"
"Меня не взяли". 38-летний Слава Демин заявил, что проходил кастинг на шоу "Холостячка"
"Осознать свои преступления время придет". Дочь путиниста Машкова обратилась к поддерживающим войну россиянам
"Осознать свои преступления время придет". Дочь путиниста Машкова обратилась к поддерживающим войну россиянам
  "Два зуба поменяю". Великий снял пародию на россиянку, которая отправила "два сына" на войну
  "Два зуба поменяю". Великий снял пародию на россиянку, которая отправила "два сына" на войну
41-летняя Кардашян показала фигуру в боди. Фото
41-летняя Кардашян показала фигуру в боди. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (133659)
2
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (127741)
3
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (102305)
4
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и снялась босиком. Фото (74018)
5
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании (54080)
6
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды (49261)
7
"Красавица!" 40-летняя Мейхер снялась, сидя на столе. Фото (47076)
8
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео (45389)
 
 
 
 