Оккупанты подрывают мосты в Херсонской области – соцсети

"Дарьевский мост взорван, по предварительной информации – его подорвали орки. Если есть подробности, сообщайте нам. Местные сообщают, что мост был действительно взорван рашистами", – говорится в сообщении.

Позже канал сообщил, что при выезде из Снигиревки в сторону Херсона взорвано несколько мостов через канал. Это мост у села Львово, баржевый мост возле Антоновского моста, возле села Садовое, в селе Мыловое.

"В Херсонской области что-то началось: росСМИ сообщают о массовом подрыве мостов и переправ. Красным отмечено сегодняшние подрывы, желтым – несколько дней до этого", – также сообщил канал и опубликовал карту.

Также про Дарьевский мост написал канал "Ху@вый Херсон | Новая Каховка".

Также информацию о мостах подтвердил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

"Россияне в Херсонской области взорвали еще несколько мостов, не имеющих ключевого значения для обеспечения оккупационной армии", – сообщил он.