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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты подрывают мосты в Херсонской области – соцсети

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Взорванный Дарьевский мост в Херсонской области
Взорванный Дарьевский мост в Херсонской области
Фото: Ху@вый Херсон | Новая Каховка / Telegram

Возле Херсона 9 ноября оккупанты взорвали несколько мостов. Фото Дарьевского и других мостов опубликовал местный Telegram-канал "Х...евый Херсон".

"Дарьевский мост взорван, по предварительной информации – его подорвали орки. Если есть подробности, сообщайте нам. Местные сообщают, что мост был действительно взорван рашистами", – говорится в сообщении.

Позже канал сообщил, что при выезде из Снигиревки в сторону Херсона взорвано несколько мостов через канал. Это мост у села Львово, баржевый мост возле Антоновского моста, возле села Садовое, в селе Мыловое.

"В Херсонской области что-то началось: росСМИ сообщают о массовом подрыве мостов и переправ. Красным отмечено сегодняшние подрывы, желтым – несколько дней до этого", – также сообщил канал и опубликовал карту.

Также про Дарьевский мост написал канал "Ху@вый Херсон | Новая Каховка". 

Также информацию о мостах подтвердил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

"Россияне в Херсонской области взорвали еще несколько мостов, не имеющих ключевого значения для обеспечения оккупационной армии", – сообщил он.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Это может быть провокацией россиян, которые активно создают видимость отступления из областного центра, а сами готовятся к уличным боям, считает глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧСархивные документыоборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.

Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября Гуменюк.

Теги: Херсонская область, переправа, мост, взрывы, российские оккупанты
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