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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Все дороги ведут в Крым". Украина может освободить Крым до лета, считает генерал Ходжес

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Ходжес: Не думайте о том, что есть только один способ проехать на полуостров, подумайте о том, насколько уязвимы военно-морские силы России в Крыму
Ходжес: Не думайте о том, что есть только один способ проехать на полуостров, подумайте о том, насколько уязвимы военно-морские силы России в Крыму
Фото: EPA

Украина может освободить Крым уже в следующем году, поскольку российские войска на полуострове по мере приближения ВСУ станут уязвимы для высокоточного оружия, считает бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Об этом он сказал в интервью "Радіо Свобода".

Ходжес прогнозирует, что в Херсоне и вокруг него бои будут продолжаться несколько недель, пока украинские военные не уничтожат всех оккупантов, которые находятся на правом берегу Днепра.

Он напомнил об украинском контрнаступлении, которое началось в сентябре, и предложил воспринимать его как одну большую операцию.

"Левое крыло контрнаступления – это операция, которая спустилась из Харькова, сейчас находится возле Донецка и движется на Мариуполь. Другое крыло – в Херсоне. Следовательно, это правое крыло. Так что оба этих крыла сходятся к Крыму. Все дороги ведут в Крым. И когда они будут приближаться все ближе и ближе, они смогут применить HIMARS и другие средства высокоточного удара большой дальности для поражения российских целей в Крыму", – сказал Ходжес. 

По его мнению, после этого Крым станет непригодным для обороны россиянами.

"Если мы – Запад – будем продолжать поддерживать Украину, то я буду уверен, что следующим летом, 2023 года, Крым будет освобожден", – подчеркнул генерал.

Журналисты отметили, что, по мнению ряда аналитиков, освободить Крым будет очень сложно и только ценой больших потерь для Украины, так как наземных путей из материковой Украины в Крым всего два, а авиации, которая нужна для преодоления систем ПВО противника, у ВСУ нет.

Ходжес признал, что это законные опасения, особенно если обсуждать прямую атаку через Перекопский перешеек или другие способы наземного наступления.

"Но это не будет происходить в вакууме", – напомнил он.

Генерал отметил, что за предполагаемые восемь месяцев, которые он отводит в своем прогнозе, может произойти еще очень многое как на поле боя в Украине, так и в России. Украинцы получают все больше оружия и возможностей, беспилотников, дальнобойной артиллерии и так далее. Россияне уже не смогли защитить Керченский мост, и Ходжес считает, что ВСУ продолжат атаки по этому мосту. 

"Когда украинские силы начнут применять высокоточное оружие по каждому аэродрому и каждой военно-морской базе в Крыму, российские силы станут очень уязвимыми. Не думайте о том, что есть только один способ проехать на полуостров, подумайте о том, насколько уязвимы военно-морские силы России в Крыму", – подчеркнул Ходжес.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Крым, Херсон, Мариуполь, Херсонская область, Бен Ходжес, наступление, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление
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