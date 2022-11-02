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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Если Россия не захочет отдавать Донбасс и Крым, это будет означать, что война не завершилась

Крым это территория Украины, отметил Зеленский
Крым – это территория Украины, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украину интересует только победа в войне против России, оккупанты должны отступить с украинских территорий, чтобы между странами начались мирные переговоры.

Об этом в интервью чешскому телевидению заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись интервью опубликована 2 ноября в Facebook Зеленского.

"Они [россияне] могут ждать, когда мы деоккупируем эти наши территории. Мы потеряем много людей, и они потеряют много людей. И это трагедия. Так что они могут отступить за наши границы. И все. И потом они могут сказать: "Давайте искать". Не компромисс… Какое-нибудь решение, как жить в ближайшие 100 лет", – сказал президент.

Журналист уточнил, должны ли россияне отступить за границы Украины, включая оккупированный ими Крым.

"Включая Крым. Это наша территория. Да, это правда, – ответил Зеленский. – Потому что в противном случае, если они не захотят отдавать Донбасс и Крым, это означает, что война не завершилась. Потому что у нас есть этот пример замороженного конфликта. Они останутся там, и мы будем говорить, что это оккупированные территории, а они будут говорить, что это их территории. Это не будут дипломатические переговоры, каждая сторона будет ждать, когда она будет готова пойти и деоккупировать их. Поэтому это не о мире, это не о прекращении войны".

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1543988879356375/

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Контекст:

Зеленский в преддверии войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в Москве отвечали отказом.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Путин заявлял 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по поводу войны, которую РФ развязала против Украины. Спикер МИД Олег Николенко в ответ заявил, что единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год.

Теги: Россия, Крым, Украина, Донбасс, граница, переговоры, аннексия, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, трагедия, интервью, деоккупация
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