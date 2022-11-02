Зеленский: Если Россия не захочет отдавать Донбасс и Крым, это будет означать, что война не завершилась

Об этом в интервью чешскому телевидению заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись интервью опубликована 2 ноября в Facebook Зеленского.

"Они [россияне] могут ждать, когда мы деоккупируем эти наши территории. Мы потеряем много людей, и они потеряют много людей. И это трагедия. Так что они могут отступить за наши границы. И все. И потом они могут сказать: "Давайте искать". Не компромисс… Какое-нибудь решение, как жить в ближайшие 100 лет", – сказал президент.

Журналист уточнил, должны ли россияне отступить за границы Украины, включая оккупированный ими Крым.

"Включая Крым. Это наша территория. Да, это правда, – ответил Зеленский. – Потому что в противном случае, если они не захотят отдавать Донбасс и Крым, это означает, что война не завершилась. Потому что у нас есть этот пример замороженного конфликта. Они останутся там, и мы будем говорить, что это оккупированные территории, а они будут говорить, что это их территории. Это не будут дипломатические переговоры, каждая сторона будет ждать, когда она будет готова пойти и деоккупировать их. Поэтому это не о мире, это не о прекращении войны".

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.