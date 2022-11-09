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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли жилой дом в Херсонской области, один человек погиб – ОП

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Противник атаковал село Нововоскресенское
Противник атаковал село Нововоскресенское
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Российские оккупанты обстреляли село Нововоскресенское Херсонской области. Об этом 9 ноября в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Село Нововоскресенское Херсонской области этой ночью уничтожали россияне. Попали прямо в жилой дом, из-за чего один человек погиб, один человек получил травмы", – написал замглавы ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Это может быть провокацией россиян, которые активно создают видимость отступления из областного центра, а сами готовятся к уличным боям, считает глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". По выражению президента Владимира Зеленского, Россия делает из Херсонской области "зону без цивилизации", "зону отчуждения".

Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧСархивные документыоборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.

Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября Гуменюк.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, российские оккупанты
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