В Херсонской области оккупанты вынуждают население выезжать, отключая связь и электричество – Генштаб ВСУ

"Оккупанты продолжают принудительный вывоз мирных жителей из временно занятой Херсонской области на территорию РФ. Так, по имеющейся информации, из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах Каховского района было вывезено около сотни детей с инвалидностью", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что к депортации в Московскую область россияне также готовят детей и персонал из Олешковского детского дома-интерната.
"Из города Каховка перемещены пациенты пансионата для пожилых людей. На территории этого заведения оккупанты разместили личный состав", – отметили в ВСУ.
По данным Генштаба, оккупационные власти Херсонской области "с целью принуждения к выезду за пределы региона принимают меры относительно искусственного создания неприемлемых для проживания условий местным жителям, отключают электроснабжение и связь".
"Российские военнослужащие не прекращают мародерство и грабежи местного населения и объектов инфраструктуры, продолжается вывоз материальных ресурсов, продуктов питания и средств передвижения на территорию Российской Федерации", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава украинской военной разведки Кирилл Буданов объяснил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.
В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". По выражению президента Украины Владимира Зеленского, Россия делает из Херсонской области "зону без цивилизации", "зону отчуждения".
Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, архивные документы, оборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи, технику ГСЧС и другую городскую технику.