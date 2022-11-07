В Херсонской области оккупанты вынуждают население выезжать, отключая связь и электричество – Генштаб ВСУ

Оккупанты вывозят в том числе пожилых украинцев, отметили в Генштабе Фото: ЕРА (архив)

"Оккупанты продолжают принудительный вывоз мирных жителей из временно занятой Херсонской области на территорию РФ. Так, по имеющейся информации, из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах Каховского района было вывезено около сотни детей с инвалидностью", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что к депортации в Московскую область россияне также готовят детей и персонал из Олешковского детского дома-интерната.

"Из города Каховка перемещены пациенты пансионата для пожилых людей. На территории этого заведения оккупанты разместили личный состав", – отметили в ВСУ.

По данным Генштаба, оккупационные власти Херсонской области "с целью принуждения к выезду за пределы региона принимают меры относительно искусственного создания неприемлемых для проживания условий местным жителям, отключают электроснабжение и связь".

"Российские военнослужащие не прекращают мародерство и грабежи местного населения и объектов инфраструктуры, продолжается вывоз материальных ресурсов, продуктов питания и средств передвижения на территорию Российской Федерации", – объяснили в ВСУ.

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