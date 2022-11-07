Украинские подразделения противовоздушной обороны за сутки сбили 5 российских беспилотников – Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны уничтожено 1465 российских дронов Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Facebook

Под огонь ВСУ попали 20 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 позиции средств противовоздушной обороны противника, информирует Генштаб.

"Подразделения противовоздушной обороны сбили 5 вражеских БПЛА", – говорится в сообщении.

Всего, по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны уничтожено 1465 дронов оперативно-тактического уровня.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия ВСУ за минувшие сутки результативно атаковала 2 пункта управления оккупантов, 8 районов, где находились военные, техника и боеприпасы, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Генштаб уточнил данные по поражению оккупантов за предыдущие дни. В Горловке Донецкой области в результате удара по месту стоянки российской техники уничтожены 5 боевых машин, еще 4 получили повреждения.

ВСУ сообщают, что в Лисичанске украинская армия нанесла значительные потери подразделению армии РФ "Ахмат". Там зафиксировано 30 убитых, еще около 15 человек ранены.