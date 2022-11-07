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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские подразделения противовоздушной обороны за сутки сбили 5 российских беспилотников – Генштаб ВСУ

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С начала полномасштабной войны уничтожено 1465 российских дронов
С начала полномасштабной войны уничтожено 1465 российских дронов 
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Facebook

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по российской армии 22 удара. Об том Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в опубликованной в Facebook оперативной сводке 7 ноября.

Под огонь ВСУ попали 20 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 позиции средств противовоздушной обороны противника, информирует Генштаб.

"Подразделения противовоздушной обороны сбили 5 вражеских БПЛА", – говорится в сообщении.

Всего, по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны уничтожено 1465 дронов оперативно-тактического уровня. 

Кроме того, ракетные войска и артиллерия ВСУ за минувшие сутки результативно атаковала 2 пункта управления оккупантов, 8 районов, где находились военные, техника и боеприпасы, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Генштаб уточнил данные по поражению оккупантов за предыдущие дни. В Горловке Донецкой области в результате удара по месту стоянки российской техники уничтожены 5 боевых машин, еще 4 получили повреждения.

ВСУ сообщают, что в Лисичанске украинская армия нанесла значительные потери подразделению армии РФ "Ахмат". Там  зафиксировано 30 убитых, еще около 15 человек ранены.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0y41chRrDBrCwua8QZdS8xxKJ2XPWEMtHHkoPb8BtZMZEgSTRWyy37Jekd7hVFRVxl

Контекст:

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ на 6 ноября, в Украине уже погибло около 75 930 оккупантов.

Теги: Генштаб ВСУ, ПВО, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, российские оккупанты
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