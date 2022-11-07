За сутки россияне обстреляли 30 населенных пунктов Украины – Генштаб ВСУ

За сутки РФ нанесла 4 ракетных и 24 авиационных удара – Генштаб ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Подразделения Сил обороны отразили удары оккупантов в районах Ямполя, Андреевки, Красногоровки, Марьинки, Павловки, Водяного, Новомихайловки Донецкой области и Белогоровки в Луганской области.

По данным Генштаба, армия РФ сосредотачивает усилия на сдерживании действий ВСУ на отдельных направлениях и пытается удержать временно захваченные позиции. Россияне ведут наступление в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

"За сутки противник нанес 4 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА, совершив более 20 вылетов", – говорится в сообщении.