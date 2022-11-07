В Беларуси создают российско-белорусскую группировку войск – Генштаб ВСУ

"На волынском и полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей военную инфраструктуру, территорию и воздушное пространство", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, "продолжается переброска подразделений вооруженных сил РФ на территорию Республики Беларусь для создания совместной российско-белорусской группировки войск".

"Сохраняется угроза нанесения ударов противником и задействования ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Республики Беларусь", – подчеркнули украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)