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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беларуси создают российско-белорусскую группировку войск – Генштаб ВСУ

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Российская армия использует Беларусь для атак на Украину
Российская армия использует Беларусь для атак на Украину
Фото: ЕРА (архив)

Беларусь продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины, проинформировал 7 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На волынском и полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей военную инфраструктуру, территорию и воздушное пространство", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, "продолжается переброска подразделений вооруженных сил РФ на территорию Республики Беларусь для создания совместной российско-белорусской группировки войск".

"Сохраняется угроза нанесения ударов противником и задействования ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Республики Беларусь", – подчеркнули украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid036d9LvNNvZyntpFz6MakbE8xzpaxqDPSWEZuzAtUdM862Qs6gEnE64rhVzrR6mbq3l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на находящегося в Беларуси при власти с 1994 года Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

4 ноября Лукашенко сказал, что у него "нет никакого желания отправлять в Украину белорусских военных".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Беларусь, война, Генштаб ВСУ, военные, воздушное пространство, российская агрессия, война России против Украины, инфраструктура
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