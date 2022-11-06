В Беларуси между белорусскими и российскими военными растет напряженность, в частности, из-за унижений на этнической почве – ГУР Минобороны Украины

В ГУР сообщили, что белорусские рядовые жалуются на пренебрежительные высказывания и поведение россиян Фото: EPA

"Многочисленные конфликтные ситуации связаны с прецедентами пренебрежительного отношения российских военных к белорусам. Военная полиция Беларуси не может сдерживать противоправное поведение россиян. В частности, в докладных записках, которые подаются старшими офицерами вооруженных сил Беларуси на основе жалоб своих рядовых военнослужащих, указывается на пренебрежительные высказывания и поведение россиян относительно белорусов. В частности, с использованием унижений на основе этнических характеристик", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, число прецедентов быстро растет, что приводит к неконтролируемой эскалации напряжения в Беларуси.