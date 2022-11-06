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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беларуси между белорусскими и российскими военными растет напряженность, в частности, из-за унижений на этнической почве – ГУР Минобороны Украины

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В ГУР сообщили, что белорусские рядовые жалуются на пренебрежительные высказывания и поведение россиян
В ГУР сообщили, что белорусские рядовые жалуются на пренебрежительные высказывания и поведение россиян
Фото: EPA

Между белорусскими и российскими военными, находящимися в Беларуси, "растет напряженность". Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram 6 ноября.

"Многочисленные конфликтные ситуации связаны с прецедентами пренебрежительного отношения российских военных к белорусам. Военная полиция Беларуси не может сдерживать противоправное поведение россиян. В частности, в докладных записках, которые подаются старшими офицерами вооруженных сил Беларуси на основе жалоб своих рядовых военнослужащих, указывается на пренебрежительные высказывания и поведение россиян относительно белорусов. В частности, с использованием унижений на основе этнических характеристик", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, число прецедентов быстро растет, что приводит к неконтролируемой эскалации напряжения в Беларуси.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", Беларусь за семь месяцев передала России более 65 тыс. тонн боеприпасов и 94 танка.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Беларусь, армия, военные, разведка, ГУР Минобороны Украины
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