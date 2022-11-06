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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Ровенской и Волынской областях ситуация спокойная – главы ОВА

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Коваль: Никаких перемен по ту сторону государственной границы не наблюдаем
Коваль: Никаких перемен по ту сторону государственной границы не наблюдаем
Фото: Віталій Коваль / Рівненська ОДА (ОВА) / Telegram

Ситуация на севере Ровенской области спокойная. Об этом заявил глава областной военной администрации Виталий Коваль в Telegram 6 ноября.

"Друзья, на севере Ровенской области – все спокойно. Никаких перемен по ту сторону государственной границы не наблюдаем. Как всегда наши бойцы – ВСУ, ТрО, добровольцы – в полной готовности и хорошем моральном духе. Время от времени в Telegram-каналах распространяются предположения об эфемерных угрозах нападения со стороны Беларуси. В частности, сегодня. Но оснований для них нет", – написал Коваль.

Он призвал доверять только официальным источникам информации.

"Сохраняем спокойствие. Занимаемся обычными делами, способствующими развитию экономики государства. И верим в Вооруженные силы Украины!" – заявил глава ОВА.

Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко также сообщил в Telegram, что ситуация спокойная.

"Волыняне, ситуация на украинско-белорусской границе спокойная и без изменений. Граница не нарушена. Военные постоянно мониторят обстановку. Угрозы по ту сторону границы не наблюдается. Доверяйте только официальным источникам информации", – заявил он.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", Беларусь за семь месяцев передала России более 65 тыс. тонн боеприпасов и 94 танка.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, Ровенская область, Волынская область, угрозы, война России против Украины, Виталий Коваль, Юрий Погуляйко
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