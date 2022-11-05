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"К Зеленскому как к своему ребенку относился". Лукашенко пожаловался на санкции Украины против Беларуси

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Украина первой ввела санкции против Беларуси, пожаловался Лукашенко
Украина первой ввела санкции против Беларуси, пожаловался Лукашенко
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил 4 ноября, что у него "нет никакого желания отправлять в Украину белорусских военных".

Об этом политик сказал журналистам в ходе посещения Белорусской национальной биотехнологической корпорации, его цитирует сайт президента Беларуси.

В то же время Лукашенко пожаловался на принятые Украиной санкции против Беларуси.

"Вы видели мою позицию по Украине. Что я только там ни делал! И первым, кто против нас санкции ввел, был Киев – [президент Украины] Володя Зеленский, к которому я как к своему ребенку относился. И то сделал, и это, и попросил Россию… Я даже говорить здесь не хочу. Они против нас санкции! Почему? – спросил политик. – Небо закрыли для нас. Чего вы теперь ко мне обращаетесь и на меня обижаетесь? Мы выполняем свои союзнические договоренности с Россией".

Лукашенко является союзником президента России Владимира Путина и поддерживает развязанную им войну в Украине. В частности, Лукашенко неоднократно оправдывал российскую военную агрессию и захват украинских территорий, обвинял Украину в "попытке нанести ракетный удар" по военным объектам Беларуси, заявлял, что РБ де-факто признала аннексию Россией Крыма и деятельность "ЛДНР".

В начале сентября правительство Украины одобрило новый пакет санкций против 99 физических и 178 юридических лиц из России и Беларуси, которые способствуют агрессии против Украины.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", Беларусь за семь месяцев передала России более 65 тыс. тонн боеприпасов и 94 танка.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, агрессия, война России против Украины, президент, небо
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