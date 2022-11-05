"К Зеленскому как к своему ребенку относился". Лукашенко пожаловался на санкции Украины против Беларуси

Об этом политик сказал журналистам в ходе посещения Белорусской национальной биотехнологической корпорации, его цитирует сайт президента Беларуси.

В то же время Лукашенко пожаловался на принятые Украиной санкции против Беларуси.

"Вы видели мою позицию по Украине. Что я только там ни делал! И первым, кто против нас санкции ввел, был Киев – [президент Украины] Володя Зеленский, к которому я как к своему ребенку относился. И то сделал, и это, и попросил Россию… Я даже говорить здесь не хочу. Они против нас санкции! Почему? – спросил политик. – Небо закрыли для нас. Чего вы теперь ко мне обращаетесь и на меня обижаетесь? Мы выполняем свои союзнические договоренности с Россией".

Лукашенко является союзником президента России Владимира Путина и поддерживает развязанную им войну в Украине. В частности, Лукашенко неоднократно оправдывал российскую военную агрессию и захват украинских территорий, обвинял Украину в "попытке нанести ракетный удар" по военным объектам Беларуси, заявлял, что РБ де-факто признала аннексию Россией Крыма и деятельность "ЛДНР".

В начале сентября правительство Украины одобрило новый пакет санкций против 99 физических и 178 юридических лиц из России и Беларуси, которые способствуют агрессии против Украины.