У российских мобилизованных в Беларуси фиксируют болезни, белорусские медики не справляются с масштабами – ГУР Минобороны

"На территорию Беларуси продолжают поступать подразделения из России, которые преимущественно состоят из так называемых частично мобилизованных граждан. Их главная задача – подготовка материальной базы и мест размещения оккупационных войск. Между тем сами "чмобики" вынуждены жить в неприспособленных условиях. Преимущественно в полевых палатках без надлежащих санитарных условий", – говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что среди этих военных отмечается масштабная вспышка различных заболеваний, в основном – болезней дыхательных путей (бронхит, ангина, пневмония, обострение астмы) и инфекций желудочно-кишечного тракта.
"Сейчас масштабы заболеваний таковы, что белорусские медики не способны справиться с ними. Оккупанты вынуждены в срочном порядке отправлять в Беларусь военных и мобилизованных медиков из России. В ближайшее время ожидается прибытие очередной партии медицинских сотрудников на 230-й общевойсковой полигон Западного оперативного командования вооруженных сил Республики Беларусь (Обуз-Лесновский). Вспышку заболеваний на нем также связывают с несоблюдением элементарных требований для военных лагерей по обеспечению гигиены, качественного питания и медицинского обеспечения", – сообщили в ГУР.
21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область.
4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.