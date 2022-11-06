У российских мобилизованных в Беларуси фиксируют болезни, белорусские медики не справляются с масштабами – ГУР Минобороны

"На территорию Беларуси продолжают поступать подразделения из России, которые преимущественно состоят из так называемых частично мобилизованных граждан. Их главная задача – подготовка материальной базы и мест размещения оккупационных войск. Между тем сами "чмобики" вынуждены жить в неприспособленных условиях. Преимущественно в полевых палатках без надлежащих санитарных условий", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что среди этих военных отмечается масштабная вспышка различных заболеваний, в основном – болезней дыхательных путей (бронхит, ангина, пневмония, обострение астмы) и инфекций желудочно-кишечного тракта.

"Сейчас масштабы заболеваний таковы, что белорусские медики не способны справиться с ними. Оккупанты вынуждены в срочном порядке отправлять в Беларусь военных и мобилизованных медиков из России. В ближайшее время ожидается прибытие очередной партии медицинских сотрудников на 230-й общевойсковой полигон Западного оперативного командования вооруженных сил Республики Беларусь (Обуз-Лесновский). Вспышку заболеваний на нем также связывают с несоблюдением элементарных требований для военных лагерей по обеспечению гигиены, качественного питания и медицинского обеспечения", – сообщили в ГУР.