В РФ закончились ресурсы для подготовки мобилизованных – британская разведка

По данным аналитиков, объявленная президентом России Владимиром Путиным "частичная мобилизация" и плановый осенний призыв привлекут к боевым действиям в Украине дополнительно около 120 тыс. военнослужащих.
Они считают, что в российской армии наступила критическая нехватка ресурсов для подготовки и обучения новомобилизованных. В Минобороны отмечают, что в связи с дефицитом в РФ учебных кадров и боеприпасов учения проходят в Беларуси
"Вновь мобилизованные призывники, вероятно, имеют минимальную подготовку или вообще не проходят никакой подготовки. Опытные офицеры и инструкторы были отправлены воевать в Украину, и некоторые из них, вероятно, были убиты в ходе конфликта", – говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 05 November 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 5, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/azUGd12qz5
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/KfoLL2P3zH
21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область.
4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.