В РФ закончились ресурсы для подготовки мобилизованных – британская разведка

Общее число потерь РФ в личном составе за время вторжения в Украину достигло 75,4 тыс. человек Фото: ЕРА

По данным аналитиков, объявленная президентом России Владимиром Путиным "частичная мобилизация" и плановый осенний призыв привлекут к боевым действиям в Украине дополнительно около 120 тыс. военнослужащих.

Они считают, что в российской армии наступила критическая нехватка ресурсов для подготовки и обучения новомобилизованных. В Минобороны отмечают, что в связи с дефицитом в РФ учебных кадров и боеприпасов учения проходят в Беларуси

"Вновь мобилизованные призывники, вероятно, имеют минимальную подготовку или вообще не проходят никакой подготовки. Опытные офицеры и инструкторы были отправлены воевать в Украину, и некоторые из них, вероятно, были убиты в ходе конфликта", – говорится в сообщении.