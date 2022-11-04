В армии оккупантов ищут способы заставить свои подразделения не отступать под натиском ВСУ Фото: EPA

Как отмечают в британском оборонном ведомстве, эти подразделения угрожают отступающим солдатам, чтобы принудить их к наступлению. Такие методы использовались российскими войсками и в предыдущих конфликтах, добавили там.

(2/4) These units threaten to shoot their own retreating soldiers in order to compel offensives and have been used in previous conflicts by Russian forces. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 4, 2022

По данным британской разведки, в последнее время российские генералы хотят, чтобы командиры применяли оружие против дезертиров, в том числе, возможно, разрешали стрелять в отказников после предупреждения. Генералы также, вероятно, хотели бы держать оборону "до самой смерти" подчиненных, отмечается в сводке.

"Тактика расстрела дезертиров, вероятно, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских сил", – подытожили в минобороны Британии.