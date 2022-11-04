Как отмечают в британском оборонном ведомстве, эти подразделения угрожают отступающим солдатам, чтобы принудить их к наступлению. Такие методы использовались российскими войсками и в предыдущих конфликтах, добавили там.
(2/4) These units threaten to shoot their own retreating soldiers in order to compel offensives and have been used in previous conflicts by Russian forces.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 4, 2022
По данным британской разведки, в последнее время российские генералы хотят, чтобы командиры применяли оружие против дезертиров, в том числе, возможно, разрешали стрелять в отказников после предупреждения. Генералы также, вероятно, хотели бы держать оборону "до самой смерти" подчиненных, отмечается в сводке.
"Тактика расстрела дезертиров, вероятно, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских сил", – подытожили в минобороны Британии.
(4/4) The tactic of shooting deserters likely attests to the low quality, low morale and indiscipline of Russian forces.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 4, 2022
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину утром 24 февраля, сказав, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Весной россиян изгнали из Киевской, Черниговской, Сумской областей. В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным британской разведки, часть российских войск потеряла управление, отступала беспорядочно и "бежала в панике".
Генштаб ВСУ и украинская разведка неоднократно сообщали о дезертирстве в рядах оккупантов.
Спикер объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 14 сентября рассказала, что участились случаи сдачи захватчиков в плен, а морально-психологическое состояние подразделений оккупационной российской армии на юге Украины "чрезвычайно подорвано", в том числе новостями об успехах ВСУ на северо-востоке.
С началом мобилизации и отправки в Украину на фронт неподготовленных новобранцев, моральный дух в войсках оккупантов упал еще больше, а случаи дезертирства участились. О применении заградотрядов в частных разговорах рассказывают сами захватчики.