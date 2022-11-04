ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские генералы хотят, чтобы командиры применяли оружие против дезертиров. Оккупанты используют заградотряды –британская разведка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В армии оккупантов ищут способы заставить свои подразделения не отступать под натиском ВСУ
В армии оккупантов ищут способы заставить свои подразделения не отступать под натиском ВСУ
Фото: EPA

Из-за низкого морального духа оккупантов и их нежелания воевать российские силы прибегают в Украине к тактике использования "заградительных отрядов" или "блокирующих частей". Об этом говорится в сводке британской разведки, которую 4 ноября опубликовало в Twitter министерство обороны Великобритании.

Как отмечают в британском оборонном ведомстве, эти подразделения угрожают отступающим солдатам, чтобы принудить их к наступлению. Такие методы использовались российскими войсками и в предыдущих конфликтах, добавили там.

По данным британской разведки, в последнее время российские генералы хотят, чтобы командиры применяли оружие против дезертиров, в том числе, возможно, разрешали стрелять в отказников после предупреждения. Генералы также, вероятно, хотели бы держать оборону "до самой смерти" подчиненных, отмечается в сводке.

"Тактика расстрела дезертиров, вероятно, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских сил", – подытожили в минобороны Британии.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину утром 24 февраля, сказав, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Весной россиян изгнали из Киевской, Черниговской, Сумской областей. В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным британской разведки, часть российских войск потеряла управление, отступала беспорядочно и "бежала в панике".

Генштаб ВСУ и украинская разведка неоднократно сообщали о дезертирстве в рядах оккупантов.

Спикер объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 14 сентября рассказала, что участились случаи сдачи захватчиков в плен, а морально-психологическое состояние подразделений оккупационной российской армии на юге Украины "чрезвычайно подорвано", в том числе новостями об успехах ВСУ на северо-востоке.

С началом мобилизации и отправки в Украину на фронт неподготовленных новобранцев, моральный дух в войсках оккупантов упал еще больше, а случаи дезертирства участились. О применении заградотрядов в частных разговорах рассказывают сами захватчики.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, разведка, дезертирство, армия РФ, вторжение, Russia, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Британия, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Макаревич показал, как его приняли в Казахстане
Макаревич показал, как его приняли в Казахстане
"Насел на меня, и я стал избегать встреч с ним". Возлюбленный Зыгаря рассказал, как духовник Путина предлагал купить для него аттестат
"Насел на меня, и я стал избегать встреч с ним". Возлюбленный Зыгаря рассказал, как духовник Путина предлагал купить для него аттестат
  "Не смогу иначе пережить эти эмоции, нужно выкрикивать эту боль". Санина выпустила клип на новую песню. Видео
  "Не смогу иначе пережить эти эмоции, нужно выкрикивать эту боль". Санина выпустила клип на новую песню. Видео
"Главная тема – привести себя в равновесие". 48-летняя бывшая жена Кличко после развода похвасталась отдыхом на пляже
"Главная тема – привести себя в равновесие". 48-летняя бывшая жена Кличко после развода похвасталась отдыхом на пляже
"Такая милашка!" 53-летняя Лопес в носках подпрыгнула над постелью
"Такая милашка!" 53-летняя Лопес в носках подпрыгнула над постелью
Вакарчук рассказал, за что всегда будет благодарен Kalush Orchestra
Вакарчук рассказал, за что всегда будет благодарен Kalush Orchestra
"Ты шо, тю, ля". Dantes рассказал, как общается с психологом
"Ты шо, тю, ля". Dantes рассказал, как общается с психологом
Решетник снял на видео, как крутит на талии хулахуп
Решетник снял на видео, как крутит на талии хулахуп
  Режиссер Качанов о коллегах в РФ: Многие не могут уехать из-за денег. Девять из 10 понимают катастрофичность происходящего
  Режиссер Качанов о коллегах в РФ: Многие не могут уехать из-за денег. Девять из 10 понимают катастрофичность происходящего G
Алеся БАЦМАН
"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства
"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства
"В Мариуполь можешь тоже на море приехать". В сети отреагировали на фото Лорак в Испании
"В Мариуполь можешь тоже на море приехать". В сети отреагировали на фото Лорак в Испании
"Поп-король уже не тот". Киркоров оконфузился на концерте в Узбекистане
"Поп-король уже не тот". Киркоров оконфузился на концерте в Узбекистане
Жена Усика процитировала Лину Костенко на берегу Атлантического океана
Жена Усика процитировала Лину Костенко на берегу Атлантического океана
"Максимальный депресняк". Вторая жена Остапчука после новостей о разводе рассказала, чем теперь занимается
"Максимальный депресняк". Вторая жена Остапчука после новостей о разводе рассказала, чем теперь занимается
Сладкая лазанья. Рецепт от эксперта
Сладкая лазанья. Рецепт от эксперта
"Он мне звонил". Wellboy впервые высказался о сбежавшем в РФ экс-продюсере Бардаше
"Он мне звонил". Wellboy впервые высказался о сбежавшем в РФ экс-продюсере Бардаше
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко (128431)
2
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила (83027)
3
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова (81094)
4
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм (80412)
5
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео (45778)
6
"Он очень сложно уезжал". Данилко рассказал, где сейчас находится Константин Меладзе (41473)
7
Российский режиссер Качанов о Собчак: У массмедиа России считалось хорошим тоном целоваться с чиновниками в десна. Некоторые ниже опускались (37668) G
8
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было (27986)
 
 
 
 