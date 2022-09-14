"У них перспективы очень печальные". Гуменюк рассказала, что оккупанты на юге массово сдаются в плен

На психологическое состояние захватчиков, в частности, повлияли успехи Вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщила она.

"Они осознают, что если и там уже так мощно пошли, то и здесь у них перспективы очень печальные, потому им остается разве что сложить оружие и перейти в обменный пункт [для сдачи в плен]", – сказала Гуменюк.

Она уточнила, что происходят "определенные процессы", связанные со сдачей в плен российских солдат, но их сейчас не раскрывают.

"Они (российские военные. – "ГОРДОН") также отслеживают эту ситуацию и очень расстраиваются, понимая, сколько народа их переходит и теряет позиции. Нас этот процесс вполне устраивает, мы держим его под эгидой информационной тишины, продолжаем работу", – пояснила Гуменюк.