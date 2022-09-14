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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"У них перспективы очень печальные". Гуменюк рассказала, что оккупанты на юге массово сдаются в плен

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Моральное состояние оккупантов подорвано успешным контрнаступлением Украины
Моральное состояние оккупантов подорвано успешным контрнаступлением Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Морально-психологическое состояние подразделений оккупационной российской армии на юге Украины "чрезвычайно подорвано". Об этом заявила спикер объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 14 сентября на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировало в YouTube агентство "Укринформ".

На психологическое состояние захватчиков, в частности, повлияли успехи Вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщила она.

"Они осознают, что если и там уже так мощно пошли, то и здесь у них перспективы очень печальные, потому им остается разве что сложить оружие и перейти в обменный пункт [для сдачи в плен]", – сказала Гуменюк.

Она уточнила, что происходят "определенные процессы", связанные со сдачей в плен российских солдат, но их сейчас не раскрывают.

"Они (российские военные. – "ГОРДОН") также отслеживают эту ситуацию и очень расстраиваются, понимая, сколько народа их переходит и теряет позиции. Нас этот процесс вполне устраивает, мы держим его под эгидой информационной тишины, продолжаем работу", – пояснила Гуменюк.

Контекст:

29 августа Гуменюк сообщала, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США видят успехи Украины под Херсоном.

12 сентября Гуменюк сообщила, что на юге Украины ВСУ освободили 13 населенных пунктов и сдвинули линию фронта, а российские оккупанты пытаются договориться с ВСУ о сдаче оружия.

Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили от оккупантов уже более 6 тыс. км² территории Украины.

12 сентября издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн.

13 сентября Маляр уточнила, что ВСУ освободили вдвое больше территории Харьковской области, чем было объявлено официально.

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