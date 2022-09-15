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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Веллер: В России всегда было представление: патроны надо, технику надо, горючее надо, а солдат, не жрамши, трое суток не спамши, пускай, падла, исполняет приказ

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В российской армии воруют и не ценят своих солдат, считает Веллер
В российской армии воруют и не ценят своих солдат, считает Веллер
Фото: Михаил Веллер / Telegram

Воровство в российской армии – "традиция" с богатой историей, что отражается на боеспособности войск и демотивирует солдат, считает живущий в Эстонии российский писатель Михаил Веллер. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Крали еще в Первую чеченскую, обворовывая солдат. И то, что сейчас армия разворована и не могла не быть разворована, понятно любому сколько-то разумному человеку. Но не наверху. Потому что они имеют дело с абстрактными цифрами", – убежден Веллер.

Он добавил, что властям РФ поставляют "процеженную информацию".

"А процеживает ее... Кто надо – процеживает. И, конечно, можно прийти в бешенство: "Где мои 5 миллиардов? А где мои 50 миллиардов?" Все давно пропито, а деньги угнаны на Запад", – рассказал писатель.

Поэтому сейчас российская армия, по его выражению, "не может".

"Слушайте, вот мы берем 80-й год. Еще жив Брежнев. Хотя, там, застой и всего поменьше, но страна может снабдить свой 100-тысячный экспедиционный корпус [в Афганистане], вообще-то завалить его шоколадом, залить его коньяком. И солдаты на точках в Афгане сидят голодные", – напомнил Веллер.

По его мнению, солдат в России у военного начальства никогда не был в приоритете.

"А потому что – я прошу прощения за выражение, которое все слышали миллион раз, – потому что через жопу все делается. И вот так оно и делается. Потому что в России всегда было представление: патроны надо, технику надо, горючее надо, а солдат, не жрамши, трое суток не спамши, пускай, падла, исполняет приказ", – высказался писатель.

Бездушно относясь к солдатам, как к элементу какого-то военного инвентаря, нельзя надеяться на боеспособность войск, убежден он.

"Он [солдат] же делается небоеспособен. В ответ солдат что хочет сделать? Одной рукой получить деньги, а другой рукой – свалить. Вот у него два желания: деньги взять и свалить. То есть если бы вся российская армия: вот те, которые контрактники, – могли бы взять деньги и на пункт не ездить – они бы туда ни ногой", – предположил писатель.

По его мнению, кроме "таких-то двух процентов отморозков и авантюристов", которые любят "стрелять, воевать, приключения, убивать", все остальные никогда бы не оказались на войне.

"А если спросить, понимаете, людей, которые воюют забесплатно, на фига им это надо, понимаете... То есть вы их оставьте на неделю без телевизионного оболванивания – и они скажут: "Да ни фига себе! Это что вообще такое?" Вопрос: может эта армия воевать? Ответ: не может", – подытожил Веллер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину утром 24 февраля, сказав, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Весной россиян изгнали из Киевской, Черниговской, Сумской областей.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. По информации Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

По данным британской разведки, часть российских войск потеряла управление, отступала беспорядочно и "бежала в панике".

Генштаб ВСУ и украинская разведка неоднократно сообщали о дезертирстве в рядах оккупантов.

Спикер объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 14 сентября рассказала, что участились случаи сдачи захватчиков в плен, а морально-психологическое состояние подразделений оккупационной российской армии на юге Украины "чрезвычайно подорвано", в том числе новостями об успехах ВСУ на северо-востоке.

Дмитрий ГОРДОН
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Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, армия, Генштаб ВСУ, оккупация, Михаил Веллер, дезертирство, армия РФ, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, писатель, Наталья Гуменюк, войска, российские оккупанты, россияне
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