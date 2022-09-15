Веллер: В России всегда было представление: патроны надо, технику надо, горючее надо, а солдат, не жрамши, трое суток не спамши, пускай, падла, исполняет приказ

В российской армии воруют и не ценят своих солдат, считает Веллер Фото: Михаил Веллер / Telegram

"Крали еще в Первую чеченскую, обворовывая солдат. И то, что сейчас армия разворована и не могла не быть разворована, понятно любому сколько-то разумному человеку. Но не наверху. Потому что они имеют дело с абстрактными цифрами", – убежден Веллер.

Он добавил, что властям РФ поставляют "процеженную информацию".

"А процеживает ее... Кто надо – процеживает. И, конечно, можно прийти в бешенство: "Где мои 5 миллиардов? А где мои 50 миллиардов?" Все давно пропито, а деньги угнаны на Запад", – рассказал писатель.

Поэтому сейчас российская армия, по его выражению, "не может".

"Слушайте, вот мы берем 80-й год. Еще жив Брежнев. Хотя, там, застой и всего поменьше, но страна может снабдить свой 100-тысячный экспедиционный корпус [в Афганистане], вообще-то завалить его шоколадом, залить его коньяком. И солдаты на точках в Афгане сидят голодные", – напомнил Веллер.

По его мнению, солдат в России у военного начальства никогда не был в приоритете.

"А потому что – я прошу прощения за выражение, которое все слышали миллион раз, – потому что через жопу все делается. И вот так оно и делается. Потому что в России всегда было представление: патроны надо, технику надо, горючее надо, а солдат, не жрамши, трое суток не спамши, пускай, падла, исполняет приказ", – высказался писатель.

Бездушно относясь к солдатам, как к элементу какого-то военного инвентаря, нельзя надеяться на боеспособность войск, убежден он.

"Он [солдат] же делается небоеспособен. В ответ солдат что хочет сделать? Одной рукой получить деньги, а другой рукой – свалить. Вот у него два желания: деньги взять и свалить. То есть если бы вся российская армия: вот те, которые контрактники, – могли бы взять деньги и на пункт не ездить – они бы туда ни ногой", – предположил писатель.

По его мнению, кроме "таких-то двух процентов отморозков и авантюристов", которые любят "стрелять, воевать, приключения, убивать", все остальные никогда бы не оказались на войне.

"А если спросить, понимаете, людей, которые воюют забесплатно, на фига им это надо, понимаете... То есть вы их оставьте на неделю без телевизионного оболванивания – и они скажут: "Да ни фига себе! Это что вообще такое?" Вопрос: может эта армия воевать? Ответ: не может", – подытожил Веллер.

ВИДЕО