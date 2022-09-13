Веллер: В результате поражения в войне противник должен быть лишен возможности когда-либо вновь совершить агрессию. Жестокий способ, но эффективный

"Вот предположим – тьфу-тьфу! – выходят украинские войска на государственную границу декабря 91-го года. И у нас складывается ситуация, что в любой момент – предположим, по своему желанию – Россия может начать концентрировать свои войска на любом участке, планировать следующую военную кампанию и выжидать удобного момента, чтобы вновь нанести удар", – заявил писатель.
Поэтому, по его словам, лишить противника возможности вновь совершать агрессию – жестокий способ, но эффективный.
"Тысячи лет его считали единственно возможным и правильным", – отметил Веллер.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Она оккупировала часть территорий в нескольких областях Украины, в частности в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Киевской.