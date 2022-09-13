Веллер: В результате поражения в войне противник должен быть лишен возможности когда-либо вновь совершить агрессию. Жестокий способ, но эффективный

Веллер считает, что Россию нужно лишить возможности совершать агрессии Фото: Михаил Веллер / Facebook

"Вот предположим – тьфу-тьфу! – выходят украинские войска на государственную границу декабря 91-го года. И у нас складывается ситуация, что в любой момент – предположим, по своему желанию – Россия может начать концентрировать свои войска на любом участке, планировать следующую военную кампанию и выжидать удобного момента, чтобы вновь нанести удар", – заявил писатель.

Поэтому, по его словам, лишить противника возможности вновь совершать агрессию – жестокий способ, но эффективный.

"Тысячи лет его считали единственно возможным и правильным", – отметил Веллер.

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