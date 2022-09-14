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Веллер о Путине: Если очень много людей кому-то желают, чтобы он сдох, это вредно для здоровья того, кому желают

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Путин уже пожилой человек, его здоровье не в идеальном состоянии, считает Веллер
Путин уже пожилой человек, его здоровье не в идеальном состоянии, считает Веллер
Фото: EPA

Здоровье президента РФ Владимира Путина не в идеальном состоянии. Кроме этого, многие люди желают российскому лидеру не здоровья, а как раз наоборот, и это может иметь последствия. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал живущий в Эстонии российский писатель Михаил Веллер.

"Какое будущее ждёт Путина, как вы считаете", – спросил Гордон.

"О Господи, такое же, какое всех нас. Но хорошо бы сначала прожить подольше и по возможности счастливо. Вот. Вы понимаете, 70 лет – это уже солидный возраст. Здоровье его всяко не в идеальном состоянии, разумеется. А кроме того, масса людей полагает, что хорошо бы, чтобы он уже завершил свой земной путь", – ответил Веллер.

Писатель отмечает, что "такие настроения в массах не способствуют здоровью того, на кого эти настроения направлены".

"Вы понимаете, понималось неоднократно: вот если много людей очень желают кому-то здоровья, то ему как-то лучше живётся: это полезно для здоровья. А если очень много людей кому-то желают, чтобы он сдох, это вредно для здоровья тому, кому это желают", – подчеркнул он.

Гордон поддержал тезис писателя о том, что мысль материальна.

"Понимаете, мир-то един как-то вот. Так что сейчас вопрос о том, чтобы если отставить его от власти и сделать для начала почётно охраняемым и неприкасаемым пенсионером по принципу "из зол выбирают меньшее, а дальше было бы видно". Потому что понятно сегодня беспокойство мира для сохранения жизни людей: в том числе российских граждан. Конечно, было бы спокойнее, чтобы Путина не было. Это понятно", – считает Веллер.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.

В сентябре 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.

В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.

12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, медицина, здоровье, Кремль, ФСБ, Михаил Веллер, болезнь, президент, писатель, интервью, будущее
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