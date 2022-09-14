Веллер о Путине: Если очень много людей кому-то желают, чтобы он сдох, это вредно для здоровья того, кому желают

"Какое будущее ждёт Путина, как вы считаете", – спросил Гордон.



"О Господи, такое же, какое всех нас. Но хорошо бы сначала прожить подольше и по возможности счастливо. Вот. Вы понимаете, 70 лет – это уже солидный возраст. Здоровье его всяко не в идеальном состоянии, разумеется. А кроме того, масса людей полагает, что хорошо бы, чтобы он уже завершил свой земной путь", – ответил Веллер.

Писатель отмечает, что "такие настроения в массах не способствуют здоровью того, на кого эти настроения направлены".

"Вы понимаете, понималось неоднократно: вот если много людей очень желают кому-то здоровья, то ему как-то лучше живётся: это полезно для здоровья. А если очень много людей кому-то желают, чтобы он сдох, это вредно для здоровья тому, кому это желают", – подчеркнул он.



Гордон поддержал тезис писателя о том, что мысль материальна.



"Понимаете, мир-то един как-то вот. Так что сейчас вопрос о том, чтобы если отставить его от власти и сделать для начала почётно охраняемым и неприкасаемым пенсионером по принципу "из зол выбирают меньшее, а дальше было бы видно". Потому что понятно сегодня беспокойство мира для сохранения жизни людей: в том числе российских граждан. Конечно, было бы спокойнее, чтобы Путина не было. Это понятно", – считает Веллер.

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