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Веллер: Я уехал из Москвы в Таллинн в 2020 году от COVID-19. Но, как в старом ковбойском анекдоте, "похоже, старина Джо здесь крепко застрял"

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Веллер пообещал вернуться в Москву из Таллина, где "застрял" из-за пандемии COVID-19 и войны
Веллер пообещал вернуться в Москву из Таллина, где "застрял" из-за пандемии COVID-19 и войны
Фото: Михаил Веллер / Facebook

Живущий в Эстонии российский писатель Михаил Веллер рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что он уехал из Москвы в Таллин после начала пандемии коронавируса, так как в России были введены слишком жесткие возрастные ограничения.

"Предположим, что Путина нет, Россия стала демократической страной, люди выпущены из тюрем, и больше Россия не угрожает цивилизованному миру. Вы вернётесь в Россию?", – спросил Гордон.

Писатель ответил, что собирался сделать это давным-давно, и что он "никакой не политэмигрант и близко".

"Я уехал из Москвы в 20-м году от КОВИДа. Потому что пошли ограничения возрастные: 65 плюс – никуда не ходить, нигде не обслуживать, из домов не выходить... Прогулки: дом 2 – с 2-х до 4-х; дом 4 – с 4-х до 6-ти, но на следующий день. Это невозможно", – объяснил Веллер свое решение.

Поэтому писатель уехал в Таллинн – "пережить КОВИД".

"Потому что здесь мне никто не мешал ходить и вообще гулять, и никто не мешал, одев маску, ходить в магазин, никто не спрашивает, сколько мне лет и где мой паспорт. Понимаете?", – поделился он.

Остаться в Таллине дольше запланированного Веллера заставило полномасштабное вторжение России в Украину.

"И вот уже это всё кончилось – я собрался возвращаться. Уж простите, моё издательство, мои друзья, мои связи – это всё Россия, это всё Москва. И тут эта гадина затеяла свою историю. Понимаете? А поскольку, скажем так, мои взгляды сегодня в России не приветствуются ничем хорошим, вот я и, это, по тому старому ковбойскому анекдоту: "Похоже, наш старина Джо здесь крепко застрял", – рассказал он.

Впоследствии, по словам Веллера, он "вне всякого сомнения" вернется в Москву.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 17 августа 2022 года заявил, что в мире снова начала расти смертность от коронавирусной инфекции.

14 сентября на пресс-конференции Гебрейесус заявил, что количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 резко сократилось, это шанс воспользоваться возможностью покончить с пандемией.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Эстония, Москва, Михаил Веллер, Таллинн, анекдот, страна-агрессор, российская агрессия, Всемирная организация здравоохранения, война России против Украины, ограничения, писатель, интервью, Тедрос Адханом Гебрейесус, здравоохранение, пандемия, коронавирус
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