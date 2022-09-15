Веллер: Я уехал из Москвы в Таллинн в 2020 году от COVID-19. Но, как в старом ковбойском анекдоте, "похоже, старина Джо здесь крепко застрял"

Веллер пообещал вернуться в Москву из Таллина, где "застрял" из-за пандемии COVID-19 и войны Фото: Михаил Веллер / Facebook

"Предположим, что Путина нет, Россия стала демократической страной, люди выпущены из тюрем, и больше Россия не угрожает цивилизованному миру. Вы вернётесь в Россию?", – спросил Гордон.

Писатель ответил, что собирался сделать это давным-давно, и что он "никакой не политэмигрант и близко".

"Я уехал из Москвы в 20-м году от КОВИДа. Потому что пошли ограничения возрастные: 65 плюс – никуда не ходить, нигде не обслуживать, из домов не выходить... Прогулки: дом 2 – с 2-х до 4-х; дом 4 – с 4-х до 6-ти, но на следующий день. Это невозможно", – объяснил Веллер свое решение.

Поэтому писатель уехал в Таллинн – "пережить КОВИД".

"Потому что здесь мне никто не мешал ходить и вообще гулять, и никто не мешал, одев маску, ходить в магазин, никто не спрашивает, сколько мне лет и где мой паспорт. Понимаете?", – поделился он.

Остаться в Таллине дольше запланированного Веллера заставило полномасштабное вторжение России в Украину.

"И вот уже это всё кончилось – я собрался возвращаться. Уж простите, моё издательство, мои друзья, мои связи – это всё Россия, это всё Москва. И тут эта гадина затеяла свою историю. Понимаете? А поскольку, скажем так, мои взгляды сегодня в России не приветствуются ничем хорошим, вот я и, это, по тому старому ковбойскому анекдоту: "Похоже, наш старина Джо здесь крепко застрял", – рассказал он.



Впоследствии, по словам Веллера, он "вне всякого сомнения" вернется в Москву.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube