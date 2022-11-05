Литовские пограничники не пропустили в страну вагоны с российской военной символикой

Вагоны с символикой ВДВ РФ должны были через Литву проехать в Беларусь Фото: Valstybės sienos apsaugos tarnyba / Facebook

Поезда прибыли из Калининградской области.

"В одном составе было три вагона, в другом – два. Пустые вагоны должны были следовать по Литве транзитом в Беларусь", – говорится в сообщении.

Пограничники велели отцепить эти вагоны от составов и вернуть обратно в Калининградскую область.

Судя по опубликованным фото, на вагонах была нанесена символика ВДВ РФ.