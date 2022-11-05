Литовские пограничники не пропустили в страну вагоны с российской военной символикой

Поезда прибыли из Калининградской области.
"В одном составе было три вагона, в другом – два. Пустые вагоны должны были следовать по Литве транзитом в Беларусь", – говорится в сообщении.
Пограничники велели отцепить эти вагоны от составов и вернуть обратно в Калининградскую область.
Судя по опубликованным фото, на вагонах была нанесена символика ВДВ РФ.
Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. По данным минобороны страны, Литва передала Украине вооружения и военной техники на €209 млн. В частности, Украина получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.
Также Литва приобретет для ВСУ 37 дронов-камикадзе за донаты, собранные в честь Дня Независимости Украины.