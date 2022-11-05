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Литовские пограничники не пропустили в страну вагоны с российской военной символикой

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Вагоны с символикой ВДВ РФ должны были через Литву проехать в Беларусь
Вагоны с символикой ВДВ РФ должны были через Литву проехать в Беларусь
Фото: Valstybės sienos apsaugos tarnyba / Facebook

Литовские пограничники на пропускном пункте Кибартай заметили, что в двух грузовых поездах, прибывших в Литву 3-го и 4 ноября, были вагоны с российской военной символикой. Об этом 5 ноября сообщила Служба охраны госграницы Литвы.

Поезда прибыли из Калининградской области.

"В одном составе было три вагона, в другом – два. Пустые вагоны должны были следовать по Литве транзитом в Беларусь", – говорится в сообщении.

Пограничники велели отцепить эти вагоны от составов и вернуть обратно в Калининградскую область.

Судя по опубликованным фото, на вагонах была нанесена символика ВДВ РФ.

https://www.facebook.com/pasienislt/posts/pfbid024Vjix79ZGL5Rs9tatChN5xPCQ5LyaCn2nP9kffoLwpje7VKrTP1CGaP24tGDTKdNl

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. По данным минобороны страны, Литва передала Украине вооружения и военной техники на €209 млн. В частности, Украина получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.

Также Литва приобретет для ВСУ 37 дронов-камикадзе за донаты, собранные в честь Дня Независимости Украины.

Теги: Россия, Беларусь, Литва, ВДВ, поезда, вагоны, поезд
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