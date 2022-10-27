Литва отправила Украине бронированные внедорожники и другую технику

"Больше поддержки Украине! Вооруженные силы Литвы отправили в Украину семь бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику", – отметил министр.

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. По данным минобороны страны, Литва передала Украине вооружения и военной техники на €209 млн. В частности, Украина получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.

Также Литва приобретет для ВСУ 37 дронов-камикадзе за донаты, собранные в честь Дня Независимости Украины.

В мае в Литве собирали деньги на беспилотник Bayraktar для ВСУ. Необходимые €5 млн удалось собрать за три дня, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar – решила бесплатно передать Литве военный дрон. Собранные деньги решили потратить на боеприпасы к Bayraktar и другую помощь для Украины. Беспилотник отправили в Украину в июле.

27 сентября Арвидас Анушаускас заявил, что Литва передаст зимнее обмундирование для Вооруженных сил Украины на сумму около €2 млн.

14 октября Анушаускас рассказал, что Литва отремонтировала поврежденные во время боевых действий немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые были переданы Украине. Министр не уточнил, сколько гаубиц было отремонтировано.