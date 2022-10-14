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Литва отремонтировала немецкие САУ PzH 2000, которые были переданы Украине

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Отремонтированные самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 направляются в Украину
Отремонтированные самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 направляются в Украину
Фото: Arvydas Anušauskas / Twitter

Литва отремонтировала поврежденные во время боевых действий немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые были переданы Украине. Об этом 14 октября заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

"Отремонтированные в Литве PzH 2000 возвращаются на поле боя в Украине. Удачи!"  написал он.

Министр не уточнил, сколько гаубиц было отремонтировано.

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. По данным минобороны страны, в настоящее время Литва передала Украине вооружения и военной техники на €209 млн. В частности, Украина получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113

Также Литва приобретет для ВСУ 37 дронов-камикадзе за донаты, собранные в честь Дня Независимости Украины.

В мае в Литве собирали деньги на беспилотник Bayraktar для ВСУ. Необходимые €5 млн удалось собрать за три дня, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar решила бесплатно передать Литве военный дрон. Собранные деньги решили потратить на боеприпасы к Bayraktar и другую помощь для Украины. Беспилотник отправили в Украину в июле.

27 сентября Арвидас Анушаускас заявил, что Литва передаст зимнее обмундирование для Вооруженных сил Украины на сумму около €2 млн.

Теги: Германия, Украина, Литва, война, артиллерия, ремонт, война России против Украины, Арвидас Анушаускас, гаубица
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