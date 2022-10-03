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Литва высылает временного поверенного в делах России

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Временного поверенного в делах РФ в Литве объявили персоной нон грата
Временного поверенного в делах РФ в Литве объявили персоной нон грата
Фото: urm.lt

Министерство иностранных дел Литвы 3 октября вызвало представителя посольства Российской Федерации в Литве и вручило ноту об объявлении временного поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя персоной нон грата. Ему дают пять дней на то, чтобы покинуть страну, сообщается на сайте МИД Литвы.

В сообщении министерства говорится, что Литва приняла решение с учетом предоставленной компетентными органами информации о том, что недавние действия и заявления Рябоконя "несовместимы с его дипломатическим статусом, расцениваются как вмешательство во внутренние дела государства пребывания и, следовательно, нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях".

МИД Литвы также выразил протест против решения президента России Владимира Путина о незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, части которых на данный момент временно оккупированы Россией.

Литва высылает временного поверенного в делах РФ

Создано: 2022.10.03 / Обновлено: 2022.10.03 13:35

3 октября представитель посольства Российской Федерации в Литве был вызван в МИД Литвы и вручил ноту об объявлении временного поверенного в делах Российской Федерации Сергея Рябоконя персоной нон грата. Рябоконю дают пять дней на то, чтобы покинуть страну.

Литва приняла решение с учетом предоставленной компетентными органами информации о том, что недавние действия и заявления Рябоконя несовместимы с его дипломатическим статусом, расцениваются как вмешательство во внутренние дела государства пребывания и, следовательно, нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

Министерство иностранных дел Литвы также выразило решительный протест против решения президента России от 30 сентября о незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, части которых были временно оккупированы Россией.

Контекст:

29 сентября Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. "Независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля, еще до полномасштабного вторжения в Украину.

30 сентября глава Кремля подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Путин передал эти "документы" на "ратификацию" в Госдуму РФ 2 октября. Заседание Госдумы, где запланирована "ратификация", назначено на 3 октября. В РФ эти "документы" будут считаться вступившими в силу после их одобрения Советом Федерации РФ 4 октября и подписания президентом РФ.

В ответ на "юридически ничтожные" попытки РФ аннексировать ее территории Украина подала заявку в НАТО, отметили в МИД.

Теги: Россия, Литва, референдум
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