Литва высылает временного поверенного в делах России

В сообщении министерства говорится, что Литва приняла решение с учетом предоставленной компетентными органами информации о том, что недавние действия и заявления Рябоконя "несовместимы с его дипломатическим статусом, расцениваются как вмешательство во внутренние дела государства пребывания и, следовательно, нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях".
МИД Литвы также выразил протест против решения президента России Владимира Путина о незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, части которых на данный момент временно оккупированы Россией.
3 октября представитель посольства Российской Федерации в Литве был вызван в МИД Литвы и вручил ноту об объявлении временного поверенного в делах Российской Федерации Сергея Рябоконя персоной нон грата. Рябоконю дают пять дней на то, чтобы покинуть страну.
Литва приняла решение с учетом предоставленной компетентными органами информации о том, что недавние действия и заявления Рябоконя несовместимы с его дипломатическим статусом, расцениваются как вмешательство во внутренние дела государства пребывания и, следовательно, нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.
Министерство иностранных дел Литвы также выразило решительный протест против решения президента России от 30 сентября о незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, части которых были временно оккупированы Россией.
29 сентября Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. "Независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля, еще до полномасштабного вторжения в Украину.
30 сентября глава Кремля подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Путин передал эти "документы" на "ратификацию" в Госдуму РФ 2 октября. Заседание Госдумы, где запланирована "ратификация", назначено на 3 октября. В РФ эти "документы" будут считаться вступившими в силу после их одобрения Советом Федерации РФ 4 октября и подписания президентом РФ.
В ответ на "юридически ничтожные" попытки РФ аннексировать ее территории Украина подала заявку в НАТО, отметили в МИД.