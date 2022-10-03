Литва высылает временного поверенного в делах России

В сообщении министерства говорится, что Литва приняла решение с учетом предоставленной компетентными органами информации о том, что недавние действия и заявления Рябоконя "несовместимы с его дипломатическим статусом, расцениваются как вмешательство во внутренние дела государства пребывания и, следовательно, нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях".

МИД Литвы также выразил протест против решения президента России Владимира Путина о незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, части которых на данный момент временно оккупированы Россией.

Литва высылает временного поверенного в делах РФ