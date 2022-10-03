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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Используем все инструменты". Спикер украинской разведки рассказал о попытках "партии мира" в Кремле вести переговоры с Украиной

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Число недовольных "коллективным Путиным" среди российской элиты растет представитель ГУР МО
Число недовольных "коллективным Путиным" среди российской элиты растет – представитель ГУР МО
Фото: Андрій Юсов / Facebook

Отдельные представители Кремля ищут каналы коммуникации с Украиной, чтобы обезопасить себя и свое имущество от последствий политики президента России Владимира Путина. Об этом представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Андрей Юсов рассказал в опубликованном 3 октября интервью "УНИАН".

По его словам, кроме публичной политики, ведутся и закулисные переговоры. При этом Украина не допускает давления или компромиссов относительно целостности страны.

"Украина использует все инструменты: и публичные, и закрытые. Однако то, что озвучивается Украиной по поводу недопустимости переговоров с позиции шантажа или попыток аннексии новых территорий, – это факт", – сказал он.

Представитель ГУР не стал отвечать на вопрос о конкретных фамилиях тех, кто способен на "дворцовый переворот", сославшись на то, что они "еще могут понадобиться для будущего самой РФ". Но число представителей военно-политической элиты и бизнеса, недовольных  "коллективным Путиным", в Кремле растет, считает Юсов.

"Далеко не все разделяют исторические позиции Медведева, Патрушева и других. С каждым новым уровнем такой эскалации, с каждой новой волной мобилизации, с каждым новым процентом падения рейтинга Путина или новыми успехами Вооруженных сил Украины по освобождению оккупированных территорий эта "партия мира" внутри РФ, безусловно, будет усиливаться", – заявил он.

Спикер украинской разведки убежден, что финал Путина уже определен.

"Это фиаско. Будет ли это политическое фиаско или в виде международного трибунала, дворцового переворота либо суда Линча на улице – это уже другая история. Но финал – это фиаско", – считает Юсов.

Будущее самой России, по его мнению, будет зависеть от того, сможет ли она очиститься от диктатуры и корректно отказаться от захваченных территорий. Вероятность того, что РФ распадется и народы бывшей империи получат возможность создания независимых государств, тоже существует, добавил он.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялись четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, так как с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В интервью CNN, которое вышло 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не видит возможностей для переговоров с Путиным.

В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что условия, при которых Украина будет согласна начать переговоры с Россией, изменились – Киев теперь не рассматривает возможности переговоров, если войска РФ будут отведены только на позиции до 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение. Речь идет о международно признанных границах Украины по состоянию на 1991 год.

Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, переговоры, Андрей Юсов, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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