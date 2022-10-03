"Используем все инструменты". Спикер украинской разведки рассказал о попытках "партии мира" в Кремле вести переговоры с Украиной

По его словам, кроме публичной политики, ведутся и закулисные переговоры. При этом Украина не допускает давления или компромиссов относительно целостности страны.

"Украина использует все инструменты: и публичные, и закрытые. Однако то, что озвучивается Украиной по поводу недопустимости переговоров с позиции шантажа или попыток аннексии новых территорий, – это факт", – сказал он.

Представитель ГУР не стал отвечать на вопрос о конкретных фамилиях тех, кто способен на "дворцовый переворот", сославшись на то, что они "еще могут понадобиться для будущего самой РФ". Но число представителей военно-политической элиты и бизнеса, недовольных "коллективным Путиным", в Кремле растет, считает Юсов.

"Далеко не все разделяют исторические позиции Медведева, Патрушева и других. С каждым новым уровнем такой эскалации, с каждой новой волной мобилизации, с каждым новым процентом падения рейтинга Путина или новыми успехами Вооруженных сил Украины по освобождению оккупированных территорий эта "партия мира" внутри РФ, безусловно, будет усиливаться", – заявил он.

Спикер украинской разведки убежден, что финал Путина уже определен.

"Это фиаско. Будет ли это политическое фиаско или в виде международного трибунала, дворцового переворота либо суда Линча на улице – это уже другая история. Но финал – это фиаско", – считает Юсов.

Будущее самой России, по его мнению, будет зависеть от того, сможет ли она очиститься от диктатуры и корректно отказаться от захваченных территорий. Вероятность того, что РФ распадется и народы бывшей империи получат возможность создания независимых государств, тоже существует, добавил он.