Путин признал проблемы с мобилизацией в России – разведка Британии

Отмечается, что Путин 29 сентября обратился в Совет национальной безопасности РФ по поводу мобилизации и сказал, что во время этой мобилизационной кампании возникает много вопросов, и "мы должны оперативно исправлять свои ошибки и не повторять их".

"Необычайно быстрое признание Путиным проблем подчеркивает дисфункцию мобилизации в течение первой недели. Местные чиновники, вероятно, не знают точного масштаба и юридического обоснования кампании. Они почти наверняка набрали кадры, которые не подпадают под определение, о котором заявили Путин и министерство обороны", – пояснили в разведке.

В минобороны Велиокбритании доабвили, что мобилизованные резервисты продолжают собираться в палаточных транзитных лагерях, а российские официальные лица, вероятно, изо всех сил стараются обеспечить обучение и найти офицеров для руководства новыми подразделениями.