Путин признал проблемы с мобилизацией в России – разведка Британии

Отмечается, что Путин 29 сентября обратился в Совет национальной безопасности РФ по поводу мобилизации и сказал, что во время этой мобилизационной кампании возникает много вопросов, и "мы должны оперативно исправлять свои ошибки и не повторять их".
"Необычайно быстрое признание Путиным проблем подчеркивает дисфункцию мобилизации в течение первой недели. Местные чиновники, вероятно, не знают точного масштаба и юридического обоснования кампании. Они почти наверняка набрали кадры, которые не подпадают под определение, о котором заявили Путин и министерство обороны", – пояснили в разведке.
В минобороны Велиокбритании доабвили, что мобилизованные резервисты продолжают собираться в палаточных транзитных лагерях, а российские официальные лица, вероятно, изо всех сил стараются обеспечить обучение и найти офицеров для руководства новыми подразделениями.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 October 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 3, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/01TKtrgPXM
21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.
В американском Институте исследования войны (ISW) 22 сентября спрогнозировали, что российская мобилизация не изменит ход войны в этом году и не лишит Украину возможности освободить большую часть территории до зимы.
Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.