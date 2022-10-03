ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин признал проблемы с мобилизацией в России – разведка Британии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России
21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России
Фото: depositphotos.com

Президент РФ Владимир Путин необычно быстро признал проблемы с объявленной на территории России частичной мобилизации. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что Путин 29 сентября обратился в Совет национальной безопасности РФ по поводу мобилизации и сказал, что во время этой мобилизационной кампании возникает много вопросов, и "мы должны оперативно исправлять свои ошибки и не повторять их".

"Необычайно быстрое признание Путиным проблем подчеркивает дисфункцию мобилизации в течение первой недели. Местные чиновники, вероятно, не знают точного масштаба и юридического обоснования кампании. Они почти наверняка набрали кадры, которые не подпадают под определение, о котором заявили Путин и министерство обороны", – пояснили в разведке.

В минобороны Велиокбритании доабвили, что мобилизованные резервисты продолжают собираться в палаточных транзитных лагерях, а российские официальные лица, вероятно, изо всех сил стараются обеспечить обучение и найти офицеров для руководства новыми подразделениями.

Контекст:

21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

В американском Институте исследования войны (ISW) 22 сентября спрогнозировали, что российская мобилизация не изменит ход войны в этом году и не лишит Украину возможности освободить большую часть территории до зимы.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Великобритания, мобилизация, разведка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь G
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России
"Не хочу носить его фамилию". Жена Войтенко сообщила о разводе
"Не хочу носить его фамилию". Жена Войтенко сообщила о разводе
"Красивая и очень сексуальная", "Божественная красота". Мейхер засветила фигуру в лесу
"Красивая и очень сексуальная", "Божественная красота". Мейхер засветила фигуру в лесу
"Это тупо я на вечеринке". Dantes показал, как учит сына Кацуриной ходить
"Это тупо я на вечеринке". Dantes показал, как учит сына Кацуриной ходить
Никитюк крупным планом засветила зону декольте. Фото
Никитюк крупным планом засветила зону декольте. Фото
"Слышал, кто-то вякнул обо мне. Такого начитался". Потап после возвращения в Украину прокомментировал свое проживание за границей во время войны
"Слышал, кто-то вякнул обо мне. Такого начитался". Потап после возвращения в Украину прокомментировал свое проживание за границей во время войны
"Это мой вид медитации". Каменских рассказала, чем до войны ей нравилось заниматься дома
"Это мой вид медитации". Каменских рассказала, чем до войны ей нравилось заниматься дома
"На передовой выгоняет из наших лесов поганок". Комаровский рассказал о своем свате, который служит на фронте
"На передовой выгоняет из наших лесов поганок". Комаровский рассказал о своем свате, который служит на фронте
"Он заслуживает всего, что может произойти в дальнейшем". Макаревич высказался о Путине
"Он заслуживает всего, что может произойти в дальнейшем". Макаревич высказался о Путине
"Очень красивая, умная и сексуальная леди. Естественная красота". 64-летняя Стоун засветила бюст
"Очень красивая, умная и сексуальная леди. Естественная красота". 64-летняя Стоун засветила бюст
Победительница конкурса красоты в аннексированном Крыму оказалась в эпицентре скандала после того, как спела "Ой, у лузі червона калина"
Победительница конкурса красоты в аннексированном Крыму оказалась в эпицентре скандала после того, как спела "Ой, у лузі червона калина"
"Красивая женщина". 56-летняя Хайек восхитила сеть новыми снимками
"Красивая женщина". 56-летняя Хайек восхитила сеть новыми снимками
"Как же вам к лицу", "Приятно видеть в новом образе". Данилко в день своего 49-летия снялся в новой кепке и вышиванке. Фото
"Как же вам к лицу", "Приятно видеть в новом образе". Данилко в день своего 49-летия снялся в новой кепке и вышиванке. Фото
Букингемский дворец опубликовал первое официальное фото Чарльза III c женой, сыном и невесткой
Букингемский дворец опубликовал первое официальное фото Чарльза III c женой, сыном и невесткой
Наталья Кличко спела украинскую народную песню о любви "з вечора до рання". Видео
Наталья Кличко спела украинскую народную песню о любви "з вечора до рання". Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину (37586)
2
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу" (26597)
3
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии (25329)
4
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке (23846)
5
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем (21860)
6
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк" (17267)
7
Горбунов, комментируя получение ордена от Зеленского, привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком (14745)
8
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму (13261)
 
 
 
 