Литва предложила союзникам совместно оплачивать Starlink для Украины. Или найти альтернативного поставщика

"Интернет-соединение для Украины слишком важно, чтобы оставлять его в руках одного частного лица. Давайте найдем способ сформировать коалицию союзников Украины для оплаты Starlink или давайте найдем альтернативного поставщика. Литва готова внести свой вклад", – написал он.
Ukraine's internet connectivity is too important to be left in the hands of one private individual. Let's find a way to form a coalition of Ukraine's allies to pay for Starlink, or let's find an alternative supplier. Lithuania is ready to contribute.— Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) October 15, 2022
14 октября стало известно, что компания SpaceX в сентябре сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Сам Маск это подтвердил.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил: Украина найдет решение и системы Starlink будут и дальше работать в Украине. В Пентагоне сообщили, что ведут переговоры со SpaceX по поводу обеспечения работы Starlink в Украине. Есть и другие возможности спутниковой связи, отметил представитель оборонного ведомства США.
Маск поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, он предоставил стране терминалы спутниковой связи Starlink. Эти системы обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. По данным CNN, Украина использует около 20 тыс. терминалов. Из них 5 тыс. купила для Украины Польша. Еще не менее 1330 терминалов приобрело у SpaceX американское агентство по международному развитию (USAID), писала The Washington Post 8 апреля.
3 октября Маск предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику, в том числе на пост Маска откликнулись многие украинские (и не только) политики и лидеры мнений.
Он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".
11 октября издание Vice написало, что Маск перед публикацией скандальных твитов обсуждал тему Украины с Владимиром Путиным и российский президент угрожал применением ядерного оружия, если Украина не согласится на его условия. Бизнесмен опроверг это сообщение. "Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос", – заявил он.
В начале октября в Financial Times вышла статья о том, что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.