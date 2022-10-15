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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Литва предложила союзникам совместно оплачивать Starlink для Украины. Или найти альтернативного поставщика

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По данным CNN, Украина использует около 20 тыс. терминалов Starlink
По данным CNN, Украина использует около 20 тыс. терминалов Starlink
Фото: FEDOROV / Telegram

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 15 октября в Twitter предложил создать коалицию союзников, которые будут оплачивать работу спутниковой связи Starlink в Украине.

"Интернет-соединение для Украины слишком важно, чтобы оставлять его в руках одного частного лица. Давайте найдем способ сформировать коалицию союзников Украины для оплаты Starlink или давайте найдем альтернативного поставщика. Литва готова внести свой вклад", – написал он.

14 октября стало известно, что компания SpaceX в сентябре сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Сам Маск это подтвердил.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил: Украина найдет решение и системы Starlink будут и дальше работать в Украине. В Пентагоне сообщили, что ведут переговоры со SpaceX по поводу обеспечения работы Starlink в Украине. Есть и другие возможности спутниковой связи, отметил представитель оборонного ведомства США.

Контекст:

Маск поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, он предоставил стране терминалы спутниковой связи Starlink. Эти системы обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. По данным CNN, Украина использует около 20 тыс. терминалов. Из них 5 тыс. купила для Украины Польша. Еще не менее 1330 терминалов приобрело у SpaceX американское агентство по международному развитию (USAID), писала The Washington Post 8 апреля.

3 октября Маск предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику, в том числе на пост Маска откликнулись многие украинские (и не только) политики и лидеры мнений.

Он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".

11 октября издание Vice написало, что Маск перед публикацией скандальных твитов обсуждал тему Украины с Владимиром Путиным и российский президент угрожал применением ядерного оружия, если Украина не согласится на его условия. Бизнесмен опроверг это сообщение. "Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос", – заявил он.

В начале октября в Financial Times вышла статья о том, что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Теги: США, интернет, Литва, Габриэлюс Ландсбергис, SpaceX, война России против Украины, Илон Маск, Starlink
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