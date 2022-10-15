Литва предложила союзникам совместно оплачивать Starlink для Украины. Или найти альтернативного поставщика

"Интернет-соединение для Украины слишком важно, чтобы оставлять его в руках одного частного лица. Давайте найдем способ сформировать коалицию союзников Украины для оплаты Starlink или давайте найдем альтернативного поставщика. Литва готова внести свой вклад", – написал он.

Ukraine's internet connectivity is too important to be left in the hands of one private individual. Let's find a way to form a coalition of Ukraine's allies to pay for Starlink, or let's find an alternative supplier. Lithuania is ready to contribute. — Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) October 15, 2022

14 октября стало известно, что компания SpaceX в сентябре сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Сам Маск это подтвердил.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил: Украина найдет решение и системы Starlink будут и дальше работать в Украине. В Пентагоне сообщили, что ведут переговоры со SpaceX по поводу обеспечения работы Starlink в Украине. Есть и другие возможности спутниковой связи, отметил представитель оборонного ведомства США.