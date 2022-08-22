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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Польша передала Украине еще 5 тыс. терминалов Starlink – Минцифры

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По данным Минцифры, в Украине уже минимум 17 тыс. терминалов Starlink
По данным Минцифры, в Украине уже минимум 17 тыс. терминалов Starlink
Фото: FEDOROV / Telegram

Украина получила еще около 5 тыс. терминалов Starlink, их передала Польша. Об этом сообщил 22 августа министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Наши польские друзья передали Украине 5 тыс. [терминаловStarlink. Это поможет украинцам всегда быть на связи, а объектам критической инфраструктуры – работать в самых сложных условиях", – написал Федоров.

Он поблагодарил за помощь государственного секретаря по цифровизации Польши Януша Цешинского.

В конце июля Федоров говорил, что в Украине уже около 12 тыс. терминалов Starlink.

Контекст:

Starlink – проект системы околоземных спутников компании Илона Маска SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

26 февраля 2022 года вице-премьер-министр  министр цифровой трансформации Федоров обратился к Маску с просьбой предоставить Украине терминалы Starlink. 27 февраля Маск отреагировал на просьбу, а уже 28 февраля первая партия терминалов прибыла в Украину.

Терминалы Starlink помогают ВСУ быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории, сообщал министр. По данным Минцифры на апрель 2022-го, ежедневно у Starlink в Украине было около 150 тыс. активных пользователей.

9 июня Федоров сообщил, что компания – представительство SpaceX Starlink Ukraine получила лицензию оператора.

Теги: интернет, Польша, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, Starlink, Минцифры
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