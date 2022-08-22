Польша передала Украине еще 5 тыс. терминалов Starlink – Минцифры

По данным Минцифры, в Украине уже минимум 17 тыс. терминалов Starlink Фото: FEDOROV / Telegram

"Наши польские друзья передали Украине 5 тыс. [терминалов] Starlink. Это поможет украинцам всегда быть на связи, а объектам критической инфраструктуры – работать в самых сложных условиях", – написал Федоров.

Он поблагодарил за помощь государственного секретаря по цифровизации Польши Януша Цешинского.

В конце июля Федоров говорил, что в Украине уже около 12 тыс. терминалов Starlink.