SpaceX развернул еще 46 спутников Starlink

Двухступенчатая ракета Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии 10 июля в 21.39 по восточному времени (11 июля 3.39 по Киеву).

Примерно через восемь с половиной минут после старта первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю и приземлилась на плавучую платформу SpaceX "Of Course I Still Love You", которая находилась в Тихом океане.

В 5.55 SpaceX в Twitter подтвердила, что все 46 спутников были успешно развернуты на орбите.

