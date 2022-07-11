SpaceX развернул еще 46 спутников Starlink

Двухступенчатая ракета Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии 10 июля в 21.39 по восточному времени (11 июля 3.39 по Киеву).
Примерно через восемь с половиной минут после старта первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю и приземлилась на плавучую платформу SpaceX "Of Course I Still Love You", которая находилась в Тихом океане.
Liftoff! pic.twitter.com/bojQcPXiZC— SpaceX (@SpaceX) July 11, 2022
В 5.55 SpaceX в Twitter подтвердила, что все 46 спутников были успешно развернуты на орбите.
Deployment of 46 Starlink satellites confirmed— SpaceX (@SpaceX) July 11, 2022
Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.
Также SpaceX хочет запустить дополнительно еще 30 тыс. спутников Starlink второго поколения, отмечает CNBC. Эти спутники будут крупнее и тяжелее тех, которые запускают сейчас. На данный момент SpaceX запустила более 2750 спутников Starlink.
По состоянию на начало этого года сеть Starlink работает в 25 странах и регионах, обслуживая более 145 тыс. пользователей по всему миру, пишет Spaceflight Now.