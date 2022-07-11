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SpaceX развернул еще 46 спутников Starlink

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Двухступенчатая ракета Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии
Двухступенчатая ракета Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии
Скриншот: SpaceX / YouTube

Американская компания SpaceX запустила на орбиту еще 46 спутников Starlink. Об этом сообщает Space.com.

Двухступенчатая ракета Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии 10 июля в 21.39 по восточному времени (11 июля 3.39 по Киеву).

Примерно через восемь с половиной минут после старта первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю и приземлилась на плавучую платформу SpaceX "Of Course I Still Love You", которая находилась в Тихом океане.

В 5.55 SpaceX в Twitter подтвердила, что все 46 спутников были успешно развернуты на орбите.

Контекст:

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Также SpaceX хочет запустить дополнительно еще 30 тыс. спутников Starlink второго поколения, отмечает CNBC. Эти спутники будут крупнее и тяжелее тех, которые запускают сейчас. На данный момент SpaceX запустила более 2750 спутников Starlink.

По состоянию на начало этого года сеть Starlink работает в 25 странах и регионах, обслуживая более 145 тыс. пользователей по всему миру, пишет Spaceflight Now.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, космос, спутник, Калифорния, SpaceX, Starlink
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