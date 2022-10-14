"Существуют и другие возможности спутниковой связи". В Пентагоне отреагировали на заявление Маска о финансировании Starlink

Представитель министерства отказалась рассказать детали, когда начались эти переговоры и есть ли уже результаты.

Кроме того, она отметила, что ведомства обдумывает и другие варианты.

"Конечно, существуют и другие возможности спутниковой связи. Я не собираюсь прямо сейчас раскрывать, что это такое или с кем мы разговариваем, но мы знаем, что… есть не только SpaceX, есть и другие организации, с которыми мы, безусловно, можем сотрудничать", – цитирует представителя Пентагона Дорнбос.

"There are certainly other satcom capabilities that exist out there. I'm not going to show our hands right now on exactly what those are or who we're talking to, but we do know that … there's not just SpaceX, * there are * or other entities that we can certainly partner with." — Caitlin Doornbos (@CaitlinDoornbos) October 14, 2022

Cоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил: Украина найдет решение, и системы Starlink будут и дальше работать в Украине, несмотря на заявление Маска.

"Давайте откровенно. Нравится это кому-то или нет, но Илон Маск помог нам выстоять в наиболее критические моменты войны. Бизнес имеет право на свои стратегии", – написал он.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров также заявил, что работа терминалов не будет прекращена.

Сегодня компания SpaceX сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Сам Маск это подтвердил.