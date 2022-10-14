"Существуют и другие возможности спутниковой связи". В Пентагоне отреагировали на заявление Маска о финансировании Starlink

Представитель министерства отказалась рассказать детали, когда начались эти переговоры и есть ли уже результаты.
Кроме того, она отметила, что ведомства обдумывает и другие варианты.
"Конечно, существуют и другие возможности спутниковой связи. Я не собираюсь прямо сейчас раскрывать, что это такое или с кем мы разговариваем, но мы знаем, что… есть не только SpaceX, есть и другие организации, с которыми мы, безусловно, можем сотрудничать", – цитирует представителя Пентагона Дорнбос.
"There are certainly other satcom capabilities that exist out there. I'm not going to show our hands right now on exactly what those are or who we're talking to, but we do know that … there's not just SpaceX, * there are * or other entities that we can certainly partner with."— Caitlin Doornbos (@CaitlinDoornbos) October 14, 2022
Cоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил: Украина найдет решение, и системы Starlink будут и дальше работать в Украине, несмотря на заявление Маска.
"Давайте откровенно. Нравится это кому-то или нет, но Илон Маск помог нам выстоять в наиболее критические моменты войны. Бизнес имеет право на свои стратегии", – написал он.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров также заявил, что работа терминалов не будет прекращена.
Сегодня компания SpaceX сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Сам Маск это подтвердил.
Маск поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, он предоставил стране терминалы спутниковой связи Starlink. Эти системы обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. По данным CNN, Украина использует около 20 тыс. терминалов.
В октябре он назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины". Маска раскритиковали, ответил на его высказывания и президент Украины Владимир Зеленский.
Бизнесмен 4 октября сообщил, что "все еще очень поддерживает" Украину, а 8-го – рассказал в Twitter об общении с президентом РФ Владимиром Путиным в 2021 году.
11 октября издание Vice написало, что Маск перед публикацией скандальных твитов обсуждал тему Украины с Путиным и российский президент угрожал применением ядерного оружия, если Украина не согласится на его условия. Бизнесмен опроверг это сообщение. "Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос", – заявил он.
В начале октября в Financial Times вышла статья о том, что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.