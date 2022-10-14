Подоляк и Федоров заверили, что Starlink продолжит работу в Украине

"Давайте откровенно. Нравится это кому-то или нет, но Илон Маск помог нам выстоять в наиболее критические моменты войны. Бизнес имеет право на свои стратегии. Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу. Ожидаем, что до конца переговоров компания обеспечит стабильную связь", – написал он.
Давайте відверто. Подобається це комусь чи ні, але @elonmusk допоміг нам вистояти у найбільш критичні моменти війни. Бізнес має право на власні стратегії. * знайде рішення, аби #Starlink продовжив роботу. Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв‘язок.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 14, 2022
Чуть позже министр цифровой трансформации Михаил Федоров также заверил, что работа терминалов не будет прекращена.
"Терминалы Starlink работали, работают и будут работать. Не беспокойтесь", – написал он.
Маск поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, он предоставил стране терминалы спутниковой связи Starlink. Эти системы обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. По данным CNN, Украина использует около 20 тыс. терминалов.
В октябре он назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины". Маска раскритиковали, ответил на его высказывания и президент Украины Владимир Зеленский.
11 октября издание Vice написало, что Маск перед публикацией скандальных твитов обсуждал тему Украины с Путиным и российский президент угрожал применением ядерного оружия, если Украина не согласится на его условия. Бизнесмен опроверг это сообщение. "Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос", – заявил он.
14 октября стало известно, что компания SpaceX сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Сам Маск это подтвердил.