Подоляк и Федоров заверили, что Starlink продолжит работу в Украине

Терминалы Starlink будут и дальше работать в Украине, сообщили в Минцифры Фото: Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

"Давайте откровенно. Нравится это кому-то или нет, но Илон Маск помог нам выстоять в наиболее критические моменты войны. Бизнес имеет право на свои стратегии. Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу. Ожидаем, что до конца переговоров компания обеспечит стабильную связь", – написал он.

Давайте відверто. Подобається це комусь чи ні, але @elonmusk допоміг нам вистояти у найбільш критичні моменти війни. Бізнес має право на власні стратегії. * знайде рішення, аби #Starlink продовжив роботу. Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв‘язок. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 14, 2022

Чуть позже министр цифровой трансформации Михаил Федоров также заверил, что работа терминалов не будет прекращена.

"Терминалы Starlink работали, работают и будут работать. Не беспокойтесь", – написал он.