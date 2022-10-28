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Литва отправила Украине оборудование для ремонта электроподстанций и газопроводов

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Помощь Украине из Литвы будут направлять через неправительственную организацию Blue/Yellow
Помощь Украине из Литвы будут направлять через неправительственную организацию Blue/Yellow
Фото: Litgrid / Twitter

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid и основной оператор системы транспортировки природного газа в Литве Amber Grid передали Украине оборудование для ремонта поврежденных электрических подстанций и газопроводов. Об этом говорится в заявлении Litgrid, опубликованном 28 октября в Twitter.

"В связи с целенаправленным разрушением Россией энергетической инфраструктуры Украины Litgrid и Amber Grid срочно отправили оборудование на сумму почти €100 тыс. для ремонта поврежденных электрических подстанций и газопроводов",  говорится в сообщении.

Помощь Украине будут направлять через неправительственную организацию Blue/Yellow.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.

В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества. 25 октября в "Укрэнерго" сообщили, что будут применить графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.

27 октября в "Укрэнерго" дали команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях.

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. По данным минобороны страны, Литва передала Украине вооружения и военной техники на €209 млн. В частности, Украина получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113

27 сентября Арвидас Анушаускас заявил, что Литва передаст зимнее обмундирование для Вооруженных сил Украины на сумму около €2 млн.

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