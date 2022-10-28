Литва отправила Украине оборудование для ремонта электроподстанций и газопроводов

"В связи с целенаправленным разрушением Россией энергетической инфраструктуры Украины Litgrid и Amber Grid срочно отправили оборудование на сумму почти €100 тыс. для ремонта поврежденных электрических подстанций и газопроводов", – говорится в сообщении.

Помощь Украине будут направлять через неправительственную организацию Blue/Yellow.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.

В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества. 25 октября в "Укрэнерго" сообщили, что будут применить графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.

27 октября в "Укрэнерго" дали команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях.

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. По данным минобороны страны, Литва передала Украине вооружения и военной техники на €209 млн. В частности, Украина получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.

27 сентября Арвидас Анушаускас заявил, что Литва передаст зимнее обмундирование для Вооруженных сил Украины на сумму около €2 млн.