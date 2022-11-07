Спутники зафиксировали на полигонах Беларуси много российских палаток с военными и истребители с ракетами "Кинжал"

На фото видно большое количество военных палаток и техники на 230-м общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновский" под Барановичами (Брестская область).
Снимки сделали 31 октября, однако, по данным издания, военные и техника начали прибывать на полигон после 16 октября. Размеры большего палаточного лагеря – 150 на 220 метров. Рядом с ним еще один палаточный городок – 90 на 90 метров.
Всего россияне доставили по меньшей мере 150 палаток, а возле них находится около 200 единиц военной техники. Севернее полигона находится станция Верейцы, где стоит поезд, с которого ее выгружают.
Также севернее лагеря оккупанты расположили полевой госпиталь размером 100 на 80 метров. В северной части учебного центра можно увидеть не менее 40 палаток общей площадью 100 на 60 метров.
Скопление техники замечено также на военном полигоне "Репища" под Осиповичами (Могилевская область).
На спутниковом снимке за 31 октября зафиксирован лагерь размером 50 на 160 метров и не менее 35 военных палаток. Рядом стоянка для техники (150 на 150 метров). На нем изображены грузовики и несколько машин, похожих на гаубицы.
Спутниковые снимки полигона "Ласвида" в Витебске показывают, что палатки там стали появляться после 11 октября. На снимке за 14 октября они уже есть, появляется первая техника.
На снимках военного аэродрома Мачулищи под Минском от 30 октября видны три истребителя МиГ-31К ВКС России. Они способны нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Рядом с одним из них находится объект, по длине (7–8 метров) и форме похожий на ракету "Кинжал". О присутствии этих российских истребителей и наличии на аэродроме объектов, похожих на контейнеры для хранения ракет "Кинжал", говорит и британская разведка.
Украинский военный обозреватель Михаил Жирохов резюмирует, что формирование совместной региональной группировки войск Беларуси и РФ, о котором говорил самопровозглашенній президент Беларуси Александр Лукашенко в начале октября, "фактически уже началось и идет достаточно быстрыми темпами".
Однако, по словам военного эксперта, для нападения на Украину россиянам нужно около 70 тыс. человек с танками, техникой, боеприпасами и горюче-смазочными материалами.
"Поэтому мы сейчас наблюдаем только начало процесса, российское присутствие в Беларуси будет продолжать увеличиваться", – считает он.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.
В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.
11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.
По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", Беларусь за семь месяцев передала России более 65 тыс. тонн боеприпасов и 94 танка.