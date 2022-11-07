Спутники зафиксировали на полигонах Беларуси много российских палаток с военными и истребители с ракетами "Кинжал"

На фото видно большое количество военных палаток и техники на 230-м общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновский" под Барановичами (Брестская область).

Снимки сделали 31 октября, однако, по данным издания, военные и техника начали прибывать на полигон после 16 октября. Размеры большего палаточного лагеря – 150 на 220 метров. Рядом с ним еще один палаточный городок – 90 на 90 метров.

Всего россияне доставили по меньшей мере 150 палаток, а возле них находится около 200 единиц военной техники. Севернее полигона находится станция Верейцы, где стоит поезд, с которого ее выгружают.

Также севернее лагеря оккупанты расположили полевой госпиталь размером 100 на 80 метров. В северной части учебного центра можно увидеть не менее 40 палаток общей площадью 100 на 60 метров.

Фото: svaboda.org

Скопление техники замечено также на военном полигоне "Репища" под Осиповичами (Могилевская область).

На спутниковом снимке за 31 октября зафиксирован лагерь размером 50 на 160 метров и не менее 35 военных палаток. Рядом стоянка для техники (150 на 150 метров). На нем изображены грузовики и несколько машин, похожих на гаубицы.

Фото: svaboda.org

Спутниковые снимки полигона "Ласвида" в Витебске показывают, что палатки там стали появляться после 11 октября. На снимке за 14 октября они уже есть, появляется первая техника.

Фото: svaboda.org

На снимках военного аэродрома Мачулищи под Минском от 30 октября видны три истребителя МиГ-31К ВКС России. Они способны нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Рядом с одним из них находится объект, по длине (7–8 метров) и форме похожий на ракету "Кинжал". О присутствии этих российских истребителей и наличии на аэродроме объектов, похожих на контейнеры для хранения ракет "Кинжал", говорит и британская разведка.

Фото: svaboda.org

Украинский военный обозреватель Михаил Жирохов резюмирует, что формирование совместной региональной группировки войск Беларуси и РФ, о котором говорил самопровозглашенній президент Беларуси Александр Лукашенко в начале октября, "фактически уже началось и идет достаточно быстрыми темпами".

Однако, по словам военного эксперта, для нападения на Украину россиянам нужно около 70 тыс. человек с танками, техникой, боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

"Поэтому мы сейчас наблюдаем только начало процесса, российское присутствие в Беларуси будет продолжать увеличиваться", – считает он.