Оккупанты ударили из "Града" по детсаду в Херсонской области – прокуратура

В ведомстве сообщили, что в одном из поселков был проведен осмотр поврежденного обстрелами детского сада, в котором до полномасштабного вторжения России в Украину воспитывалось 60 детей.
"По предварительным данным, обстрел вражеской армией велся из РСЗО "Град". Как следствие, значительные разрушения нанесены кровле и стенам здания, выбиты окна, изуродованы кроватки. При осмотре места происшествия, проведенного прокурорами совместно со следователями, изъяты обломки снарядов", – говорится в сообщении.
Кроме этого, прокуратура продолжает досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан. В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться".