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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили из "Града" по детсаду в Херсонской области – прокуратура

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Прокуроры, СБУ, полиция и эксперты продолжают документировать последствия военной агрессии России
Прокуроры, СБУ, полиция и эксперты продолжают документировать последствия военной агрессии России
Фото: Херсонська обласна прокуратура / Facebook

Прокуроры вместе со Службы безопасности Украины, полицией и экспертами продолжают документировать последствия военной агрессии России на деоккупированной территории Бериславского района Херсонской области. Об этом 7 ноября сообщила в Facebook пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что в одном из поселков был проведен осмотр поврежденного обстрелами детского сада, в котором до полномасштабного вторжения России в Украину воспитывалось 60 детей.

"По предварительным данным, обстрел вражеской армией велся из РСЗО "Град". Как следствие, значительные разрушения нанесены кровле и стенам здания, выбиты окна, изуродованы кроватки. При осмотре места происшествия, проведенного прокурорами совместно со следователями, изъяты обломки снарядов",  говорится в сообщении.

Кроме этого, прокуратура продолжает досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

https://www.facebook.com/pho.gov.ua/posts/pfbid025DTTVENmRMKySvnKF16ZWSgjwmUhRuqEBe3sppXeHLf8Zc9LubAk67e5gwhDqpozl

Контекст:

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан. В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться".

Теги: Россия, Украина, война, прокуратура, Херсонская область, Град, РСЗО, обстрелы, война России против Украины, детский сад, прокурор
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