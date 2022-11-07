Оккупанты ударили из "Града" по детсаду в Херсонской области – прокуратура

В ведомстве сообщили, что в одном из поселков был проведен осмотр поврежденного обстрелами детского сада, в котором до полномасштабного вторжения России в Украину воспитывалось 60 детей.

"По предварительным данным, обстрел вражеской армией велся из РСЗО "Град". Как следствие, значительные разрушения нанесены кровле и стенам здания, выбиты окна, изуродованы кроватки. При осмотре места происшествия, проведенного прокурорами совместно со следователями, изъяты обломки снарядов", – говорится в сообщении.

Кроме этого, прокуратура продолжает досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).