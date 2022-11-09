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Херсонский коллаборант Стремоусов погиб в ДТП – росСМИ

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По данным СМИ, Стремоусов погиб в ДТП
По данным СМИ, Стремоусов погиб в ДТП
Фото: Кирилл Стремоусов / Telegram

Херсонский коллаборант, так называемый замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб. Об этом "Фонтантке" рассказала так называемая "замруководителя российской военно-гражданской администрации Херсонской области" Екатерина Губарева.

О смерти Стремоусова также написало пропагандистское агентство "РИА Новости", ссылаясь на "администрацию" региона.

Российское издание Readovka, ссылаясь на источники, пишет, что коллаборант погиб в ДТП. Никаких других подробностей смерти оно не приводит.

Контекст:

После начала вторжения России в Украину Стремоусов поддержал действия РФ и в начале марта сформировал коллаборационистский Комитет спасения за мир и порядок.

26 апреля 2022 года он объявил себя "заместителем председателя военно-гражданской администрации Херсонской области".

Стремоусов находится под санкциями США и Евросоюза. Офис генпрокурора 28 сентября объявил Стремоусову о подозрении в коллаборационизме

Стремоусов был одним из активных сторонников и главных организаторов проведения псевдореферендума о "присоединении" временно оккупированных территорий Херсонской области к России, "результаты" которого стали для президента РФ Владимира Путина предлогом незаконно аннексировать украинские земли.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: ДТП, Херсон, смерть, война, война России против Украины, Кирилл Стремоусов, коллаборационизм
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