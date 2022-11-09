"Не нужно преждевременно впадать в эйфорию". Глава Херсонской ОВА прокомментировал ситуацию в регионе

Он обратился, в частности, к тем, кто владеет информацией о событиях на южном фронте.

"Не разглашайте ничего о действиях сил обороны Украины. Это очень важно для нашей общей победы! Не надо преждевременно впадать в эйфорию: что бы там ни говорили россияне, доверяйте только официальным источникам информации", – написал Янушевич.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии Reuters заявил, что говорить о выводе российских войск из Херсона пока слишком рано. По его словам, "пока над Херсоном не развевается украинский флаг, нет смысла говорить о выводе российских войск".