"Срежиссированные телевизионные заявления". В Офисе президента Украины прокомментировали приказ Шойгу об отводе российских войск из Херсона

Пока над Херсоном не развевается украинский флаг, нет смысла говорить о выводе российских войск, отметил Подоляк Фото: president.gov.ua

Об этом 9 ноября в комментарии Reuters заявил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

По его словам, "пока над Херсоном не развевается украинский флаг, нет смысла говорить о выводе российских войск".

"Действия говорят громче слов. Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. В городе сохраняется значительная часть ru-группировки, в регион подтягиваются дополнительные резервы. Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не на срежиссированные телевизионные заявления", – написал Подоляк в Twitter.

Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви. Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 9, 2022

Министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Война России против Украины. Главное (обновляется)