Генерал Ходжес: Результат операций на востоке уже неизбежен. Украина достигла необратимого импульса

Ходжес: Конечно, еще рано планировать парад победы, но я оптимист Фото: dimoc.mil

Журналисты попросили его оценить ситуацию в Бахмуте, который сейчас, по данным Минобороны Украины, является одной из самых горячих точек фронта, и спрогнозировать, как она может развиваться далее.

"Я думаю, что результат операций на востоке уже неизбежен. Украина достигла необратимого импульса. До сих пор продолжаются тяжелые бои, как вы говорите, в Бахмуте, а также в Херсонской области. В последние несколько недель россияне вроде бы забирали из Херсона мирных жителей, а также грабили все, что не прибито к полу", – отметил Ходжес.

Он предполагает, что в Херсоне и вокруг него будут продолжаться бои несколько недель, "пока украинцы не уничтожат всех россиян, которые находятся на правом берегу Днепра", а следующим летом Украина сможет освободить Крым.

"Когда дело доходит до испытания логистики, у россиян есть проблемы. У них заканчиваются возможности. Большая часть их оборудования наивысшего качества была уничтожена или недоступна из-за того, что их логистическая система настолько истощена", – подчеркнул американский генерал.

По его мнению, Россия "терпит поражение старомодным способом".

"Они терпят поражение на поле боя. Черноморский флот – ноль помощи, кроме запуска ракет, их нигде на Черном море нет. Они прячутся от украинских противокорабельных ракет и теперь переживают из-за украинских беспилотников. Поэтому, конечно, еще рано планировать парад победы, но я оптимист", – заявил Ходжес.