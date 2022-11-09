Генерал Ходжес: Результат операций на востоке уже неизбежен. Украина достигла необратимого импульса

Журналисты попросили его оценить ситуацию в Бахмуте, который сейчас, по данным Минобороны Украины, является одной из самых горячих точек фронта, и спрогнозировать, как она может развиваться далее.
"Я думаю, что результат операций на востоке уже неизбежен. Украина достигла необратимого импульса. До сих пор продолжаются тяжелые бои, как вы говорите, в Бахмуте, а также в Херсонской области. В последние несколько недель россияне вроде бы забирали из Херсона мирных жителей, а также грабили все, что не прибито к полу", – отметил Ходжес.
Он предполагает, что в Херсоне и вокруг него будут продолжаться бои несколько недель, "пока украинцы не уничтожат всех россиян, которые находятся на правом берегу Днепра", а следующим летом Украина сможет освободить Крым.
"Когда дело доходит до испытания логистики, у россиян есть проблемы. У них заканчиваются возможности. Большая часть их оборудования наивысшего качества была уничтожена или недоступна из-за того, что их логистическая система настолько истощена", – подчеркнул американский генерал.
По его мнению, Россия "терпит поражение старомодным способом".
"Они терпят поражение на поле боя. Черноморский флот – ноль помощи, кроме запуска ракет, их нигде на Черном море нет. Они прячутся от украинских противокорабельных ракет и теперь переживают из-за украинских беспилотников. Поэтому, конечно, еще рано планировать парад победы, но я оптимист", – заявил Ходжес.
В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на востоке Украины, вследствие чего были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Весной ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. Сейчас боевые действия ведутся на юге и востоке Украины.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. В интервью "Украинской правде" в конце мая он заявлял, что активная фаза боевых действий должна пойти на спад до конца года, так как "ресурсов в России для ведения нормальной войны существует на 12 месяцев".
Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что для Украины важно завершить активную фазу войны до конца осени.