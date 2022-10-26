Начальник штаба "Азова" Кротевич: Я абсолютно уверен, что мы победим. Но в легкую победу не верю

"Я уверен, что мы победим. Абсолютно уверен, что мы победим. Но я не знаю как. В плане, как это произойдет. Либо мы победим самостоятельно уже не просто Россию, а союз Беларуси и России. Это будет еще один нонсенс исторический. Но это будет очень сложно. Мне не нравятся шутки и недооценка врага – это меня выбешивает просто. Уже много нанедооценивали. Врага надо переоценить. Лучше переоценить", – сказал он.

Военнослужащий подчеркнул: достичь победы будет очень сложно.

"Мы понесем большие потери. Лучшие дети Украины погибнут. Уже многие лучшие погибли. Но мы выиграем у этого противника и дадим следующим поколениям жить нормально. Либо произойдет чудо, в которое я мало верю: западные страны объединятся и помогут нам с этим. Помогут не только вооружением и техникой, а помогут делом, солдатами и так далее. [...] И третий вариант: мы все погибнем, но погибнем свободными. Он тоже, я считаю, невозможен. Поэтому остается один вариант – это победа. Но я не верю в легкую победу. Лучше пусть я ошибаюсь, но я не верю в легкую победу", – добавил Кротевич.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube