Начальник штаба "Азова" Кротевич: Я абсолютно уверен, что мы победим. Но в легкую победу не верю

"Я уверен, что мы победим. Абсолютно уверен, что мы победим. Но я не знаю как. В плане, как это произойдет. Либо мы победим самостоятельно уже не просто Россию, а союз Беларуси и России. Это будет еще один нонсенс исторический. Но это будет очень сложно. Мне не нравятся шутки и недооценка врага – это меня выбешивает просто. Уже много нанедооценивали. Врага надо переоценить. Лучше переоценить", – сказал он.
Военнослужащий подчеркнул: достичь победы будет очень сложно.
"Мы понесем большие потери. Лучшие дети Украины погибнут. Уже многие лучшие погибли. Но мы выиграем у этого противника и дадим следующим поколениям жить нормально. Либо произойдет чудо, в которое я мало верю: западные страны объединятся и помогут нам с этим. Помогут не только вооружением и техникой, а помогут делом, солдатами и так далее. [...] И третий вариант: мы все погибнем, но погибнем свободными. Он тоже, я считаю, невозможен. Поэтому остается один вариант – это победа. Но я не верю в легкую победу. Лучше пусть я ошибаюсь, но я не верю в легкую победу", – добавил Кротевич.
Кротевичу 29 лет. Военнослужащий, как он сам рассказал, родился в Измаиле Одесской области, но его родной город – Симферополь. "Крым. Реалии" сообщает, что семья Кротевича жила в Крыму с 1989 года (сестре военнослужащего Сандре в детстве нужно было лечение от астмы).
В детстве Тавр увлекался рисованием, учился в Симферопольской школе искусств, учил английский и немецкий языки. Окончив школу, Кротевич поступил в Академию водного транспорта и переехал в Киев. В 2013-м принимал участие в Революции достоинства, потом пошел на фронт защищать государство. В полку "Азов" – с 2014 года, в академии обучение завершил уже заочно.
Он – один из защитников "Азовстали" (завод в Мариуполе, последний объект, который удерживали в городе украинские военные, до начала мая там также были сотни гражданских), несколько месяцев был в плену у российских оккупантов, вернулся в Украину в ходе обмена пленными в сентябре.